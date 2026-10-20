Абонирай се
Интересно

Защо квантовите системи не могат да бързат повече, отколкото им позволява температурата

/Поглед.инфо/ Всичко в микросвета опира до разпределянето на енергията, но се оказва, че дори хаосът си има строго определен ритъм, от който не може да се отклони. Изследователи от Австрийската академия на науките очертаха физическата бариера, която определя колко бързо една квантова система се успокоява до състояние на термично равновесие. Използвайки инструментариума на квантовата теория на информацията, екипът доказа съществуването на граница, за която доскоро се съдеше единствено по косвени белези в поведенията на определени свръхпроводници. Текстът по-долу анализира как фундаментални константи оказват натиск върху инженерен сблъсък, който ще дефинира границите на бъдещите квантови изчислителни технологии.

Деж. редактор - Александра Докова 7308 прочитания
Защо квантовите системи не могат да бързат повече, отколкото им позволява температурата
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Когато прекараш достатъчно време пред лабораторните отчети, започваш да изпитваш тиха умора от епитети. Всяка втора публикация в академичния печат се опитва да продаде фундаментално откритие, сякаш е панаирна атракция. Реалността на физическия свят обаче е много по-груба, суховата и ограничена откъм ресурси. В този конкретен случай няма драма, а чисто счетоводство на микрониво. Момчетата от Института за квантова оптика и квантова информация към Австрийската академия на науките във Виена einfach са решили да проверят с математика това, което колегите им от експерименталните лаборатории от години наблюдаваха като неизбежно „триене“ при свръхпроводниците.

Въпросът опира до нещо наглед елементарно: колко време отнема на една квантова система, извадена от баланс, да се разпредели обратно в състояние на термично равновесие или така наречената термализация. Всеки, който е държал гореща чаша кафе на чина си, знае как работи това в макросвета – топлината просто се разсейва в стаята, докато температурите се изравнят. На квантово ниво обаче системата не е просто чаша течност, а набор от взаимодействащи си частици, блокирани в сложни състояния. Дълго време се смяташе, че при определени условия този преход може да бъде ускоряван почти безкрайно, стига да се подаде правилният импулс. Е, оказва се, че Природата има много твърда спирачка и тя се държи на няколко математически константи.

За да се разбере този таван, трябва да се огледа сглобката. Австрийският екип, начело с теоретиците от Виена, прилага апарат от квантовата теория на информацията, за да пресметне максималната скорост на въпросната термализация. Изчисленията показват, че физическото време за постигане на равновесие е строго закрепено за температурата на средата, редуцираната константа на Планк и константата на Болцман. Тази така наречена „Планкова граница“ не е произволно избрано число, а произтича директно от принципа на Хайзенберг, който поставя граница върху прецизността, с която могат да се измерват и променят свързани квантови свойства.

При високи температури системата губи индивидуален характер бързо. Минималното време за достигане на термично равновесие свива своя интервал, но фундаменталната бариера не пада, тя просто се измества по скалата. При екстремно ниски температури – там, където всъщност се опитваме да държим кубитите на съвременните квантови процесори – нещата стават още по-корави. В този режим бариерата започва директно да диктува енергийната разлика между двете най-ниски енергийни състояния на системата. На практика това означава, че колкото по-студена е една система, толкова по-устойчива е тя на бързи промени, но и толкова по-бавно се чисти от натрупаните смущения.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

Защо небето никога не стана нов океан за еволюцията
Интересно

Защо небето никога не стана нов океан за еволюцията

/Поглед.инфо/ Концепцията за така наречения „еднопосочен билет“, който сухоземните гръбначни купуват при повторното си навлизане във водна среда, от десетилетия служи за фундамент в палеобиологичните анализи. Връщането към световния океан почти неизменно води до метаболитен и морфологичен компромис, при който високоспециализираните сухоземни организми губят темпото си на еволюционна пластичност спрямо видовете, останали на сушата. Когато обаче този модел се пренесе механично към въздушната среда и по-специално към класа на насекомите (Insecta), цялата теория започва да скърца под тежестта на суровата физика, биогеохимията и фосилния архив. Въздухът просто не притежава свойствата на плътна хранителна матрица. Той е вектор на придвижване, а не самостоятелен биотоп, способно да капсулира живота по начина, по който го прави океанът.

21.10.2026 22:05
Защо четири бронзови куки край Карлово объркаха археолозите
Интересно

Защо четири бронзови куки край Карлово объркаха археолозите

/Поглед.инфо/ Откриването на бронзов пръстен с четири назад извити куки в пронаоса на древен храм край село Васил Левски отново повдигна въпроса за това колко малко всъщност знаем за материалната култура на Тракия през VI-V век пр.н.е. Находката, направена от екипа на доц. д-р Костадин Кисьов, постави изследователите пред класическия археологически парадокс: предмет с безспорна технологична прецизност, чиято практическа функция остава абсолютно непроследима в наличния контекст. Вместо да бързаме с гръмките заключения за царе и мистерии, студеният прочит на теренните данни налага да анализираме ресурсите, суровините и физическите дадености на обекта, за да разберем къде свършват фактите и къде започват научните нагаждания.

21.10.2026 21:50
Защо сухата теория за изправения ход на бозайниците се срутва пред суровата физика
Интересно

Защо сухата теория за изправения ход на бозайниците се срутва пред суровата физика

/Поглед.инфо/ Академичната представа за еволюцията обича гладките линии, спретнатите графики и логичните преходи, при които едно по-примитивно създание постепенно изправя гръбнака си и тръгва уверено към бъдещето. В реалния свят обаче костите, калта и физическите закони предлагат доста по-хаотична картината. Новите изследвания върху анатомията на синапсидите показва, че преходът от разкрачена походка, подобна на тази при днешните влечуги, към вертикално разположени крайници не е бил спретната маршова стъпка, а хаотичен, продължил стотици милиони години процес на проби, грешки и механични компромиси. Когато извадите дигиталните модели на терен и ги сблъскате със суровата гравитация, се оказва, че природата е импровизирала много повече, отколкото класическите учебници са готови да признаят.

21.10.2026 21:40
Защо един и същи сигнал произвежда две различни реалности в мозъка
Интересно

Защо един и същи сигнал произвежда две различни реалности в мозъка

/Поглед.инфо/ Новината за това, че учени от Североизточния университет в Бостън са регистрирали полови разлики в цялостната мозъчна активност при червея Caenorhabditis elegans, вероятно звучи като поредния абстрактен епизод от академичното ежедневие. Но зад заглавията в Current Biology стои нещо значително по-тежко от микроскопската екзотика. За първи път лабораторната диагностика успява да улови как една и съща молекулярна среда и идентичен химически дразнител предизвикват коренно различни електрически и калциеви каскади в зависимост от биологичния пол на субекта. Това не е просто биофизически експеримент, а директен пробив в представата за универсалността на нервния отговор, който тепърва разкрива методологичните си пробойни.

21.10.2026 21:30
Човекът с три крака, който отказа да бъде жертва на медицината
Интересно

Човекът с три крака, който отказа да бъде жертва на медицината

/Поглед.инфо/ Роден през пролетта на 1889 г. в сицилианското провинциално градче Розолини, Франческо Лентини навлиза в свят, който по онова време третира вродените аномалии или като божествено проклятие, или като атракция за панаирни шатри. Диагнозата от гледна точка на съвременната тератология е паразитен изопаг – изключително рядък феномен на неизпълнено вродено близначество. Вместо втори организъм, ембрионалното развитие оставя на Лентини трети крак с деформирано стъпало на коляното и втори пълен комплект гениталии. Този материал разглежда суровата реалност на неговия живот, медицинските граници на XIX век, логистиката на цирковия бизнес в САЩ и начина, по който един физически дефект се превръща в печеливш капиталистически ресурс.

21.10.2026 21:15
Защо физическата реалност изобщо съществува след раждането на Космоса
Интересно

Защо физическата реалност изобщо съществува след раждането на Космоса

/Поглед.инфо/ Всичко, което виждаме около себе си – от ръждясалите релси на изоставените гари до гранитните масиви и водородните облаци в дълбокия космос – според фундаменталните термодинамични закони въобще не трябваше да съществува. Изчисленията на термодинамичното равновесие при раждането на реалността сочат пълен колабс още в първите фракции от секундата. Учени от Великобритания и Индия публикуваха данни, които правят опит да обяснят защо материята не е била анихилирана от собственото си огледално отражение. Вместо стандартните академични догми, авторите въвеждат непознат досега критичен фактор в енергийния баланс.

21.10.2026 21:01
Под капака на новия Roadster: Сгъстен въздух, вентилатори и затворено небе
Технологии

Под капака на новия Roadster: Сгъстен въздух, вентилатори и затворено небе

/Поглед.инфо/ Публиката на полигона за ракетни двигатели в Тексас получи точно това, за което си беше платила с времето и наивността си: димна завеса, сгъстен газ и поредната порция инженерна фантастика. Демонстрацията на новия Tesla Roadster бе поднесена като технологичен пробив, но зад пиротехническия шум и каскадите със сгъстен въздух се крие познатият пазарен механизъм. Девет години след първоначалните гръмки обещания от 2017 година, проектът не просто закъснява — той се преструктурира от сериен автомобил в ограничена циркова атракция без право на свободно движение по пътищата.

20.10.2026 23:01
Защо Зевс трябваше да зашие недоносено бебе в бедрото си
Интересно

Защо Зевс трябваше да зашие недоносено бебе в бедрото си

/Поглед.инфо/ В суровия религиозен пазар на античния Средиземноморски басейн нищо не се случва от чиста поетична вдъхновеност. Всеки митологичен сюжет е инструмент за правна легитимация, държавен контрол или абсорбиране на чужди култове, които заплашват да взривят социалния ред. Историите за богове, които раждат през крайниците си, обикновено се анализират през романтичния филтър на класическата филология. Но ако премахнем литературната позлата и погледнем сухо към фактите, пред нас изплува чисто административен и религиозен проблем: как да интегрираш един агресивен, див и изключително популярен чужд култ, без да срутиш цялата йерархия на Олимп.

20.10.2026 22:46