Край на митовете: Учени доказаха, че неандерталците са се развивали точно като съвременните хора

/Поглед.инфо/ Публикуваните данни от международния проект SHARP, финансиран от National Geographic Society, за пореден път повдигат въпроса доколко академичният консенсус за линейната еволюция почива на реална емпирична база. Анализът на редки палеолитични находки от пещерата Сеселфелс в Бавария, извършен с микрокомпютърна томография от екипи на Университета на Флорида и ICAREHB към Университета на Алгарве, показва пълно припокриване в растежните цикли през третия триместър на бременността между Homo sapiens и неандерталците. Изследването на фетални кости и млечни зъби на възраст между 75 000 и 50 000 години подкопава дългогодишните политизирани теории за заложени по рождение когнитивни и биологични дефекти у неандерталското население. Данните сочат, че еволюционната дивергенция се проявява едва в постнаталния период, което насочва дебата към външните фактори, логистиката на оцеляването и разпределението на ресурсите.

Биологичната матрица и баварските находки

Дълго време в антропологичната наука съществуваше едно удобно догматично разделение, което се опитваше да представи изчезването на неандерталците като неизбежен резултат от тяхната биологична непълноценност. Развиваше се тезата за някаква вродена грубост на организма, която априори е обречена в сблъсъка с по-пластичния Homo sapiens. Новите данни от пещерата Сеселфелс близо до Есинг обаче принуждават специалистите да преразгледат тези кабинетни конструкции. Намерените фрагменти от ембрионални кости и два млечни зъба, датирани в диапазона 75 000–50 000 години преди настоящето, представляват изключително дефицитен изследователски ресурс. Физическото запазване на подобни крехки структури в рамките на десетки хилядолетия е рядкост, която обикновено не позволява мащабни статистически обобщения. Затова и прилагането на неразрушителни методи за триизмерна реконструкция като микрокомпютърната томография (MCT) се превръща в единствения инструмент за извличане на проверима информация без физическо увреждане на субстрата.

Това изглежда логично като технологичен подход, но тук възниква въпросът за интерпретацията на софтуерните модели. Триизмерната визуализация показва, че структурата на костната тъкан при баварските фетуси е преминала през абсолютно същите фази на калцификация и клетъчно деление, каквито се наблюдават при съвременния човешки зародиш през последните три месеца от бременността. Професор Торстен Утмайер от университета Ерланген-Нюрнберг отбелязва, че процесите на растеж в късните етапи на гестацията при двете линии са фактически неразличими. Това съвпадение поставя сериозни пробойни в класическата теория за ранното еволюционно разминаване. Вместо ясни видови граници, учените се сблъскват с биологичен паралелизъм, който подкрепя по-скоро тезата, че неандерталците не са отделен затворен вид, а подвид на Homo sapiens, споделящ същата репродуктивна и физиологична база.

Ресурсен дефицит и следи от палеолитна криза

Един от най-интересните детайли в доклада на проекта SHARP не е свързан с общия обем на костите, а с дефектите в тяхното изграждане. Анализираните млечни зъби показват ясни индикации за хипоплазия – нарушения в минерализацията на емайла, които се явяват материален маркер за преживян системен стрес. В палеопатологията е известно, че такива промени са директна последица от метаболитни кризи, остри инфекции или критичен недостиг на микроелементи като калций и витамин D в организма на майката. Числата и химическият състав на слоевете не дават еднозначен отговор за конкретния причинител, но наличието на тези аномалии в толкова ранен етап от живота показва суровия характер на средата. Животът в палеолитна Европа не е бил романтична разходка, а постоянна борба за калориен баланс, при която бременните жени са функционирали в режим на перманентен недостиг на ресурси.

Ако тази интерпретация бъде окончателно потвърдена от последващи сравнителни анализи, баварските фосили ще се окажат сред най-ранните документирани доказателства за вътреутробен физиологичен стрес при неандерталците. Това обаче не ги отличава от ранните представители на Homo sapiens, чиито останки от същия период често показват аналогични следи от периодичен глад и тежки климатични аномалии. Подобни проучвания на палеолитната логистика вече сме разглеждали в анализите на миграционните потоци през Балканите, където ресурсният натиск определяше движението на ордите по същия безмилостен начин. В този смисъл, палеоантропологията бавно се уморява от теоретични спорове за култура и когнитивни способности и се насочва към чистата биомеханика и икономика на оцеляването. Разликите между двете човешки групи, които по-късно стават видими в скелетната архитектура на възрастните индивиди, изглежда се формират не в утробата, а в процеса на постнаталния растеж, под влияние на специфични трудови натоварвания, диета и локална изолация.

Скептицизмът спрямо линейните еволюционни модели

Проблемът на съвременната наука е, че тя често се опитва да проектира днешните представи за прогрес и йерархия върху процеси, протичали преди 70 000 години. Твърдението, че неандерталците са изчезнали поради „вродена изостаналост“, изглежда все по-несъстоятелно на фона на данните от Бавария. Щом стартовите позиции на двата организма при раждането са еднакви, причините за замяната на едната популация с друга трябва да се търсят извън чистата биология. Логистиката на снабдяването, скоростта на предаване на опита в рамките на малките затворени групи и гъстотата на населението са реалните променливи, които определят крайния изход. Когато едно общество функционира на ръба на физическото изтощение – както свидетелстват дефектите по зъбния емайл от пещерата Сеселфелс – всяка промяна в миграцията на едрия дивеч или забавяне на доставките на суровини за оръдия на труда се превръща в демографска катастрофа.

Данните на екипа от Университета на Флорида и техните португалски колеги не могат да бъдат независимо потвърдени извън рамките на текущата извадка, тъй като броят на запазените ембрионални фосили в световен мащаб се брои на пръсти. Това изисква научна предпазливост и изключване на категоричните заключения. Числата към момента просто не подкрепят хипотезата за радикални генетични и анатомични различия в началния стадий на онтогенезата. Всичко останало са хипотези, които тепърва ще се сблъскват с реалността на новите открития в пещерните комплекси на Европа.