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Мистерията е разкрита: Археолози разбраха къде са изчезнали маите след напускането на градовете им

/Поглед.инфо/ Концепцията за внезапното изчезване на цивилизацията на маите дължи своята популярност повече на романтичния академичен мързел от ХIХ век, отколкото на реалния теренен анализ. Дълго време празнотата в изследователските хроники между изоставянето на класическите градски центрове като Тикал и Паленке през IХ век и появата на испанските конкистадори се запълваше с хипотези за масов глад, екологично самоубийство или епидемии. Проучванията на международен екип под ръководството на антрополози от Нюйоркския университет в Белиз пренасочват фокуса от монументалните площади към нископродуктивните, но стратегически блатни екосистеми. Находките в обекта „Райски птици“ (Birds of Paradise) показват, че населението не се е изпарило, а просто е сменило икономическия модел, напускайки зоните на висок данъчен и климатичен риск.

Деж. редактор Александра Докова 14021 прочитания
Мистерията е разкрита: Археолози разбраха къде са изчезнали маите след напускането на градовете им
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Логистиката зад преселението и лимитите на ранните изследвания

Класическата историография страда от хроничен дефект: тя забелязва само онова, което е изградено от камък и е достатъчно мащабно, за да се вижда над горския балдахин. Проучванията от последните три десетилетия обаче показват, че колапсът на големите градове-държави през Късния класически период (около 800–900 г. от н.е.) не е биологична катастрофа, а преструктуриране на селищната мрежа. Пренаселването на урбанизираните ядра доведе до изтощаване на калцираните карстови почви и колапс на водоснабдителните системи, разчитащи на изкуствени резервоари (агуадас). Когато суровият тривековен сух период, потвърден от седиментни ядки от езерото Чичанканаб, пресуши градските басейни, централизираната власт загуби единствения си легитимен аргумент – разпределението на ресурсите.

В този момент се задейства миграционният механизъм към периферията, където хидрологичните условия са независими от сезонните валежи. Районът на блатото „Райски птици“ в северната част на Белиз, разположен по течението на река Хондо, представлява точно такова убежище. Въздушното лазерно сканиране (лидар) позволи на изследователите да пробият интелектуалната мъгла на традиционната повърхностна обсервация и да картографират осем изкуствени земни могили и издигната варовикова платформа, скрити под гъстата блатна растителност. Физическият обем на тези насипи изисква организиран труд, но в мащаби, които изключват съществуването на деспотична бюрокрация. Това е архитектура на оцеляването, при която хидротехническите съоръжения са проектирани за дребно земеделие, а не за провеждане на държавни ритуали.

Технологичният парадокс на блатната анаеробна среда

При разкопките на терена екипът се сблъска със специфичен геоложки контекст. За разлика от сухите варовикови хълмове, където органичните останки се разпадат в рамките на няколко десетилетия поради алкалната почва и кислородния достъп, блатната анаеробна среда е запечатала артефакти, които обикновено липсват в археологическия регистър. Откриването на десет вертикално забити дървени стълба, датирани между Късния класически и Посткласическия период, е аномалия за мезоамериканската археология. Тези стълбове са служили за укрепване на жилищни структури върху изкуствени платформи – метод, който предпазва конструкциите от сезонните колебания на водното равнище.

Стратиграфията на обекта показва непрекъснато обитаване от 800 г. до 1500 г. от н.е. Това означава, че докато испанските хроникьори по-късно описват вътрешността на Юкатан като безлюдна пустош, в блатните низини е съществувала паралелна икономическа система, преживяла падането на големите династии с повече от половин хилядолетие. Анализът на керамичните фрагменти, открити в блатните наслоявания, разкрива липсата на фини, полихромни съдове, характерни за елита в Тикал. На тяхно място изследователите откриват груба, дебелостенна утилитарна керамика, предназначена за съхранение на зърно и осолена риба. Променя се самата структура на потреблението – естетическата стойност е заменена от чист материален прагматизъм.

Микроикономика на оцеляването извън контрола на Тикал

Преместването на населението към блатата повдига въпроса за хранителния баланс и капацитета на тези територии. Предишни изследвания на палеобоタニчески останки в региона сочат, че маите са модифицирали блатните зони чрез изграждането на т.нар. „повдигнати полета“ (raised fields) – канализирани мрежи, подобни на ацтекските чинампи. Чрез контролиране на водното равнище и наслояване на богат на органични вещества речен тиня върху варовиковите платформи, общността в „Райски птици“ е успяла да осигури постоянна вегетация на царевица, фасул и памук, независимо от сушите по високите плата.

Животинските останки, открити в кухненските отпадъци на обекта, потвърждават рязка промяна в диетата в сравнение с класическия период. Ловът на едри бозайници като белоопашат елен, който изисква обширни горски територии и често е бил монополизиран от аристокрацията, тук е заменен от интензивен улов на сладководни костенурки, мекотели и дребни гризачи. Икономиката се децентрализира и се затваря в рамките на локалния микрорегион. Липсата на вносни стоки като обсидиан от планините на Гватемала или нефрит в ранните посткласически слоеве показва първоначално прекъсване на дългите търговски вериги. Общността е функционирала в условия на относителна автономия, далеч от досега на големите търговски емпориуми.

Пробойни в хипотезата за тоталната изолация

Въпреки очевидната изолация, данните от по-горните стратиграфски нива (след 1100 г. от н.е.) вкарват известно противоречие в теорията за пълното бягство от цивилизацията. Появата на специфични типове керамика, свързани със стила на Чичен Ица и по-късно на Маяпан, показва, че тези блатни селища не са били херметично затворени общности от бежанци. Те вероятно са служили като логистични възли по речните пътища, свързващи вътрешността с карибското крайбрежие. Река Хондо е естествена транспортна артерия и контролът върху нейните блатни ръкави осигурява предимство при транспортирането на какао и сол – основните разплащателни единици на Посткласическия период.

Това изглежда логично, но има един физически и демографски проблем, който изследователите от Нюйоркския университет все още не могат да разрешат с наличните данни. Хондо и прилежащите блата са пандемични зони за векторни заболявания, включително различни форми на малария и паразитни инфекции, характерни за низините. Концентрацията на население в подобна среда в продължение на 700 години изисква или висока раждаемост, която да компенсира детската смъртност, или постоянен приток на нови мигранти от хълмистите райони. Радиовъглеродният анализ на костния материал, доколкото е запазен в киселинните торфени слоеве, все още не дава категоричен отговор за здравния статус на тази блатна популация.

Лимитите на лидарното картографиране и бъдещето на терена

Проучването в Белиз демонстрира и ограниченията на съвременната дигитална археология. Лидарът е отличен инструмент за откриване на геометрията на релефа, но той не може да направи разлика между платформа, използвана за жилищни нужди, и такава, издигната за сезонна селскостопанска обработка. Настоящите разкопки са обхванали по-малко от пет процента от общата площ на аномалиите, идентифицирани от въздуха. Твърденията, че цялото оцеляло население на класическите градове е намерило пристан в блатата, са количествено невалидни към този момент. Към 1200 г. от н.е. общият брой на жителите в басейна на „Райски птици“ се изчислява по косвени методи на няколко хиляди души – цифра, която е нищожна на фона на милионното население на Юкатан през златния век на класическата епоха.

Архивното гробище на мезоамериканските изследвания е пълно с прибързани заключения, направени въз основа на локални сондажи. Находката в Белиз не затваря дискусията за съдбата на маите, а по-скоро я усложнява, премахвайки удобната линейност на историческия разказ. Вместо единен драматичен финал, данните предписват бавна, болезнена и силно фрагментирана адаптация към една по-сурова реалност, в която оцеляването е купено на цената на културен регрес и отказ от монументалност.

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