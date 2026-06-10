/Поглед.инфо/ Модерният технологичен консенсус се опитва да затвори един дебат, започнал още от Демокрит и неговата теза за атомите и празнотата. Налаганият с десетилетия физикализъм – доктрината, че всичко съществуващо е просто продукт на материални взаимодействия – днес прераства в пазарна стратегия. Проектите на големите технологични конгломерати, финансирани с милиарди долари рисков капитал, разглеждат човешкия мозък единствено като биологична машина, която подлежи на оптимизация или замяна. Изкуственият интелект не се развива като хуманитарен инструмент, а като високоефективна инфраструктура, лишена от субективно преживяване. Когато интелигентността се отдели окончателно от съзнанието, стойността на човешкия фактор се свежда до чиста логистика, където етиката и моралът нямат пазарно изражение.

Илюзията за неврологичния монопол и пазарната логика на физикализма

Големият дебат за природата на човешкото съзнание отдавна напусна академичните аули и се превърна в поле за геоикономическо преразпределение. В продължение на десетилетия неврологията, финансирана от мащабни държавни и частни грантове, упорито търси душата между синапсите и невроните, подхождайки към черепната кутия като към фабрика, произвеждаща мисъл. Този чисто механичен подход се твърди, че е единственият научно верифицируем модел, но същият този модел показва сериозни пробойни, когато се сблъска с невъзможността да обясни субективното преживяване. Този феномен, известен в научните среди като „трудния проблем на съзнанието“, остава нерешен, въпреки съществуването на суперкомпютри и масиви от данни. Числата и електромагнитните импулси просто не потвърждават версията, че материята автоматично генерира усещане за цвят, болка или екзистенциален страх.

Насреща стои една по-стара, но системно изтласкване в периферията концепция – идеализмът, според който мозъкът не произвежда съзнание, а функционира като обикновен радиоприемник или интерфейс. От тази гледна точка материалният свят, времето и пространството са просто адаптивни инструменти за управление на биологичния сурогат. Квантовата механика, чрез принципа на наблюдателя, вече направи първите пукнатини в твърдия материализъм, доказвайки, че реалността не съществува в чист вид независимо от този, който я измерва. Зад този теоретичен спор обаче се крие конкретна икономическа реалност. Ако човешкият мозък е просто биологичен запис на историята на един живот, неговата стойност се определя от способността му да обработва информация. И точно тук се появява изкуственият интелект като перфектния пазарен заместител.

Силициевият прагматизъм и излишната човешка интелигентност

Корпоративният сектор няма интерес от решаването на философски загадки. За нуждите на заводите, логистичните вериги и военните ведомства е необходима интелигентност – способност за обработка на масиви, вземане на решения за милисекунди и оптимизация на ресурсите. Съзнанието, със своите съмнения, умора и морални задръжки, е по-скоро системен дефект в тази матрица. Настоящите модели на ИИ представляват точно това: чист, дестилиран интелект, напълно освободен от субективно преживяване. Създаването на този тип системи показва ясно разминаване между калкулацията и съзнателното присъствие. Корпорациите изграждат структури, които успешно имитират емпатия, пишат текстове и анализират пазари, но отвътре остават напълно празни.

Това изглежда логично от гледна точка на капиталистическата ефективност, но носи скрит риск. Когато пазарът започне да третира имитацията като напълно равностойна на оригинала, самото човешко съзнание бива девалвирано до нивото на остарял алгоритъм. Индустриалният капацитет вече не зависи от човешкото творчество, а от доставките на литий, полупроводници от Тайван и достъпа до евтина електроенергия за охладителните системи на сървърните ферми. Подобни процеси вече сме разглеждали в анализите на Поглед.инфо относно деиндустриализацията и подмяната на реалната икономика с виртуални активи. Настоящата подмяна обаче е по-дълбока – тя атакува самата легитимност на човешкия суверенитет над вземането на решения.

Инверсия на еволюцията: Човекът като логистичен обслужващ персонал

Ако продължим по линията на сляпото технологично съревнование, посоката на еволюцията се преобръща. Човечеството доброволно се поставя в позицията на преходно звено, чиято единствена историческа задача е била да изгради по-устойчива, силициева инфраструктура. Инвестициите в невронни мрежи от последно поколение изпреварват в пъти бюджетите за здравеопазване, реално образование и социална сигурност. Това не е просто технологичен напредък, а преразпределение на ресурси в полза на системи, които не изискват трудово законодателство, осигуровки и почивка. Числата от финансовите отчети на Уолстрийт ясно показват къде се насочва живата сила на глобалния капитал – към поддържане на машини, които впоследствие ще оптимизират същия този капитал чрез съкращаване на човешки работни места.

Алтернативният път изисква радикална промяна в подхода: спиране на технологичния фетишизъм и подчиняване на изчислителната мощ на строги етични и суверенни държавни рамки. В противен случай, при липсата на политическа воля и национални регулации, стойността на индивида ще бъде дефинирана от алгоритъм, оптимизиран за чужди корпоративни интереси. Срещата с ИИ не е романтична приказка, а суров геоикономически сблъсък за това кой контролира интерфейса на реалността. Процесът на биологично изтласкване вече е в ход, а времето за установяване на суверенни филтри изтича, докато глобалните играчи пренаписват правилата на пазара и човешкото съществуване.