Свещената скала: Културните и духовни причини зад забраната за изкачване на Улуру

/Поглед.инфо/ Противно на романтичните туристически брошури и сантименталните разкази за древното духовно наследство, казусът с монолита Улуру в Централна Австралия представлява класически пример за преразпределение на териториален контрол и ресурсни потоци чрез лостовете на вътрешното законодателство. Зад фасадата на уважението към местните племена се крие сложна юридическа и финансова архитектура, която промени собствеността върху земята в рамките на няколко десетилетия. Забраната за изкачване на скалното образувание, въведена официално след години на административни маневри, не е просто акт на културна реституция, а ясна демонстрация на това как държавният апарат може да затвори една печеливша икономическа ниша, за да я преформатира в инструмент за управление на пустинната логистика.

Логистичният натиск и изолацията на Алис Спрингс

Географското разположение на монолита Улуру – на 340 километра югозападно от Алис Спрингс – дълго време го предпазваше от масиран индустриален натиск, но развитието на транспортната инфраструктура в средата на миналия век промени този баланс. Скалното образувание, датиращо според геоложките проучвания отпреди 680 милиона години и съставено предимно от аркозен пясъчник, се оказа в центъра на сериозен логистичен конфликт. С навлизането на тежкия автомобилен транспорт и разширяването на пустинните пътища, регионът бе бързо комерсиализиран. Потокът от неконтролиран туризъм през 50-те и 60-те години на миналия век създаде сериозни пробойни в местната екосистема и сигурността на водоизточниците, което принуди федералните власти да преразгледат модела на присъствие в региона. Този процес не беше продиктуван от внезапно хуманитарно просветление, а от чиста проба мениджърска необходимост да се овладее хаосът в една територия, лишена от постоянни полицейски и медицински структури.

Историческите справки сочат, че европейското проникване в района през 19 век бързо сблъсква колониалната администрация с разпръснатите общности от Западната пустиня. За разлика от крайбрежните зони, където ресурсите позволяваха директно земеделско усвояване, централните пустини останаха икономическа периферия до момента, в който туризмът и потенциалните минерални проучвания не ги превърнаха в стратегическа зона. Номадският начин на живот на около 30 000 аборигени, населявали някога тези територии, беше несъвместим с концепцията за фиксирани държавни граници и частна собственост. Точно тук се появиха първите сериозни търкания, когато администрацията реши да концентрира човешкия ресурс в определени пунктове с цел по-лесен контрол и разпределение на продоволствието.

Социалното инженерство в Калтукатжар и правният обрат

Създаването на селището в Калтукатжар през 1964 г. (познато в административните архиви като Док Ривър) беше класически опит за социално инженерство чрез ограничаване на мобилността на коренното население. Идеята на тогавашната администрация беше проста: хората да бъдат изтласкани извън границите на новосформирания национален парк, за да се освободи място за туристическа инфраструктура, мотели и писти за лека авиация. Официалното оправдание беше осигуряването на по-добри санитарни условия и достъп до образование за аборигените, но икономическият резултат беше пълна изолация на местните общности от техните традиционни източници на препитание. Този модел издържа едва две години; до 1966 г. по-голямата част от коренното население напусна държавното селище и се завърна в земите си, демонстрирайки неефективността на принудителната уседналост в условията на австралийския аутбек.

През следващото десетилетие натискът се премести на правното поле. След приемането на Закона за поземлените права на аборигените (Северна територия) през 1976 г., правната несигурност около собствеността на парка започна да пречи на дългосрочните инвестиции. Това изглежда логично от гледна точка на едрия бизнес, но има един сериозен проблем – държавата не можеше просто да игнорира съдебните претенции, без да рискува масови безредици и блокиране на железопътните и шосейните артерии, свързващи южната и северната част на континента. Така се стигна до компромиса от 1985 г., когато правителството на Боб Хоук официално прехвърли собствеността върху Улуру обратно на традиционните собственици Анангу. Условието обаче беше тежко: земята веднага беше отдадена под наем на Дирекцията за национални паркове за срок от 99 години, което реално остави управлението в ръцете на федералните чиновници.

Икономика на забраната и преформатиране на ресурсите

Прехвърлянето на собствеността през 1985 г. не спря туристическата експлоатация на монолита, но промени разпределението на приходите от входни такси и лицензи. Според финансови отчети от съответните периоди, значителна част от средствата започнаха да се насочват към местните общности под формата на ренти, но вземането на оперативни решения остана заложник на съвместни управителни съвети, където държавата имаше тежката дума. Носи се слух, че решението за окончателната забрана за изкачване на Улуру, взето единодушно от Управителния съвет през ноември 2017 г. и влязло в сила през октомври 2019 г., е било мотивирано не толкова от религиозни съображения, колкото от нарастващите разходи за застраховки, спасителни операции и съдебни искове от семействата на загинали или ранени туристи. Данните показват, че над 35 души са загубили живота си по стръмните склонове на пясъчника, което превърна обекта в сериозна финансова тежест за застрахователния сектор.

Настоящата ситуация, в която нарушителите на забраната са заплашени от тежки административни глоби и съдебно преследване, показва как една държава може да използва културни и религиозни аргументи, за да наложи пълен административен суверенитет над географска забележителност. Днес Улуру е поставен на своеобразно командно дишане чрез държавни субсидии за поддръжка на парка, а икономическият профил на региона се промени от масов туризъм към елитарен, контролиран достъп с нисък интензитет. Този модел на управление на публични активи показва, че въпросът за собствеността върху земята винаги е въпрос на логистичен контрол и способност на държавния апарат да налага правилата си в най-отдалечените точки на своята територия.