/Поглед.инфо/ Завършването на централната кула на катедралата „Саграда Фамилия“ през юни 2026 г. се представя като културен триумф, но зад 172-метровия силует прозират суровите закони на геоикономиката и градския конфликт. След 144 години строителство, финансирано днес предимно от масов туризъм с приходи над 154 милиона евро, проектът на Антонио Гауди навлиза в най-опасната си фаза – сблъсъка с жилищната криза в Барселона. Церемонията с участието на крал Фелипе VI и съобщенията за освещаване от Ватикана не могат да скрият факта, че за завършването на фасадата „Слава“ ще е необходимо принудително отчуждаване на цели жилищни блокове.

Официалните съобщения от Барселона за достигането на проектния връх на „Саграда Фамилия“ през юни 2026 година се концентрират предимно върху естетиката и историческата символика, пропускайки тежката логистична и финансова машина, която стои зад този процес. Монтирането на гигантския кръст върху централната кула, посветена на Исус Христос, с което обектът достигна височина от 172,5 метра, бележи края на един дълъг инженерен етап, започнал през далечната 1882 година. По неофициална информация техническото изпълнение на този финален елемент е изисквало извънредни мерки за сигурност и специфичен транспортен коридор от Германия до Каталуния. Самият факт, че детайл с тегло около 100 тона, изработен от бяла керамика и стъкло, е трябвало да бъде транспортиран на модули и сглобен на стотици метри височина, показва, че съвременното строителство отдавна е заменило средновековния мистицизъм с хладен мениджмънт на ресурсите. Проектът умишлено спира на половин метър под хълма Монтжуик по замисъл на Антонио Гауди, но съвременната реализация на тази идея изглежда по-скоро като PR стратегия за балансиране между религиозния канон и масовата туристическа индустрия. Предишният рекордьор – катедралата в Улм, Германия със своите 161,5 метра, остава назад в класациите, което пренарежда и френско-германската доминация в списъка на най-значимите архитектурни паметници на континента.

Числата около издръжката и довършването на обекта обаче не потвърждават версията за чисто алтруистично и религиозно дело. Дългогодишният модел на финансиране, разчитащ единствено на частни дарения, претърпя колапс още в средата на миналия век и проектът дълго време се намираше на командно дишане, поддържан от спорадични субсидии. Ситуацията се промени радикално с трансформирането на Барселона в глобален туристически хъб. Според официалните отчети за 2025 година, катедралата е била посетена от рекордните 4,87 милиона души, което е генерирало брутен приход от 154,5 милиона евро. При цена на билета от 26 евро, този обект се е превърнал в затворена икономическа екосистема, която сама осигурява капиталовите си разходи – за строителни дейности през изминалата година са пренасочени 68,4 милиона евро. Това превръща „Саграда Фамилия“ в едно от най-печелившите предприятия в Каталуния, конкуриращо по доходност големите логистични и пристанищни оператори. Подобни финансови потоци неизбежно генерират въпроси относно данъчното облагане и разпределението на ресурсите в региона, тема, която Поглед.инфо е анализирал в контекста на европейските бюджетни дефицити и преразпределението на доходите от туризъм.

Церемонията по освещаването на Кулата на Исус Христос, състояла се на 10 юни 2026 година – съвпадаща със стогодишнината от смъртта на Гауди – събра на едно място папа Лъв XIV, крал Фелипе VI и испанския министър-председател. Това политическо представителство на най-високо ниво изглежда логично, но зад него се крие дълбок вътрешнополитически компромис между централната власт в Мадрид и каталунските автономисти. Докато кралят демонстрира присъствието на короната в Барселона, местната администрация използва събитието, за да легитимира собствените си икономически претенции пред Брюксел. Институционалният консенсус обаче спира до прага на храма. Структурата от 18 кули, включваща детайли за апостолите и евангелистите, е завършена в техническата си част, но същинският проблем за градското планиране тепърва предстои през следващите 10 години. Заявените планове за изграждане на монументалното стълбище пред фасадата „Слава“ и прилежащия парк се сблъскват челно с реалността на терена.

Реализирането на оригиналния план на Гауди изисква пълното разрушаване на няколко гъсто населени жилищни блока в непосредствена близост до катедралата. На фона на тежката жилищна криза в Барселона, скока на наемите и масовото недоволство на местните жители срещу превръщането на града в туристически Дисниленд, подобно градско преструктуриране изглежда почти невъзможно за изпълнение без сериозни социални трусове. Местните синдикати и граждански организации вече обявиха, че няма да позволят изгонването на стотици семейства в името на архитектурния завършек на един частен проект на Католическата църква. Архитектурното наследство на Гауди се оказва в ролята на пробойни в общинския бюджет и социалния мир, тъй като обезщетенията за имотите биха стрували стотици милиони евро, които нито общината, нито фондацията зад катедралата са готови да платят еднолично. Твърденията, че проектът ще бъде напълно завършен в рамките на едно десетилетие, не отчитат тези правни и логистични реалности, което превръща символичния триумф от юни 2026 г. в начало на нов, по-сложен етап от имотната месомелачка в Испания.