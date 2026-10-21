7500 тона до 2030 г.: Москва сменя геополитическата си зависимост от китайския церий с технологии от СО РАН

/Поглед.инфо/ Русия предприема опити да разчупи пълната си зависимост от вноса на редкоземни метали, разчитайки на нови изследователски мощности в Сибир. Въпреки огромните си запаси, страната остава в капана на китайския монопол поради липсата на съвременни технологии за разделяне на елементите. Докато Пекин контролира световния пазар благодарение на евтиния добив и държавното финансиране, Москва тепърва търси начини да направи добива си икономически рентабилен в условията на тежък климат и сложна рудна геология.

По публикации на Взгляд, аналитични доклади на института "Гайдар" и данни от Институт по геология и минералогия "Соболев" СО РАН. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Суровинният парадокс на Москва: Огромни находища, вързани за китайския внос

На хартия Русия разполага с приблизително 5.5% от световните ресурси на редкоземни метали по изчисления на държавния институт „ВИМС“. На практика обаче руската високоефективна промишленост — от нефтопреработвателните катализатори до военната оптика и микроелектрониката — разчита за близо три четвърти от нуждите си на чуждестранни доставки.

Основният доставчик е Китай. Пекин не просто контролира пазара, той на практика го диктува. За разлика от западните държави и САЩ, които попаднаха в пълна зависимост от китайския износ поради затварянето на собствените си екологично замърсяващи мощности през миналия век, Русия наследи огромна геоложка база от СССР. Но съветската инфраструктура за химическо разделяне на редкоземните елементи остана извън границите на днешна Руска федерация или просто бе изоставена.

Правителствените планове предвиждат свиване на вносния дял от 75% на 48% до 2030 година, съчетано с постигане на годишно производство от 7500 тона. Дали това е реалистично?

Скептицизмът тук е задължителен. Поставянето на подобни количествени цели без готова преработвателна индустрия прилича повече на административно пожелание, отколкото на подплатена с производствени мощности стратегия.

+-------------------------------------------------------------------------+ | СВЕТОВЕН ПАЗАР НА РЕДКОЗЕМНИ МЕТАЛИ | +-------------------------------------------------------------------------+ | КИТАЙ: ~70-80% от добива, >90% от химическото разделяне (монопол) | | РУСИЯ: ~5.5% от световните запаси | 75% вносна зависимост (цел: 48%) | | САЩ: Уязвими, зависещи от китайските каскади за преработка | +-------------------------------------------------------------------------+

Геоложкият капан: Твърди скали и студ срещу китайската глина

За да се разбере защо Русия губи ценовата надпревара, трябва да се погледне не към държавните програми, а към структурата на почвата. Както посочва Александър Топорков от TDM96, китайските редкоземни метали се намират предимно в йонно-сорбционни глини в южните провинции. Извличането им там е сравнително евтино, а инфраструктурните разходи са ниски.

В Русия картината е коренно различна. Основните запаси са затворени в твърди скални масиви, разположени в зони на вечна замръзналост — като Томторското находище в Якутия или находищата в Мурманска област.

Освен тежкия климат, руската руда носи и допълнителен технологичен риск — наличието на естествена радиоактивност (торани съдържания). Това изисква специални мерки за безопасност при добива и прави първичната преработка значително по-скъпа от китайската.

В добавка идва и разпределението на самите елементи вътре в рудата. Руските находища съдържат предимно церий и лантан — метали, за които търсенето на глобалния пазар е сравнително задоволено и цените са ниски.

В същото време най-търсените и скъпи елементи — като диспрозий, празеодим и самарий, необходими за производството на мощни постоянни магнити за електродвигатели — са в много по-ниски концентрации.

Сибирският синхротрон SKIF: Технологично решение или лабораторен експеримент?

През август 2026 г. край Колцово бе въведен в експлоатация Сибирският пръстеновиден фотонен източник (СКИФ). Учени от Института по ядрена физика и Института по геология и минералогия „Соболев“ към СО РАН вече обявиха първите си резултати от изследвания на проби от находището Чуктуконско в Красноярския край.

Според старши научния сътрудник Иля Прокопиев, използването на рентгенофлуоресцентен анализ със синхротронно лъчение позволява да се картира точното разпределение на цирконий, ниобий и неодим в микроструктурата на рудата. Твърди се, че този метод може да ускори аналитичния процес при проучване на сондажи стотици пъти.

Сибирските експерименти с рентгеново лъчение показват къде точно в скалата са разположени ценните атоми. Но от лабораторното доказателство до работещата хидрометалургична фабрика в тайгата има години разстояние.

Въпросът тук не е дали сибирските физици могат да видят атомите на неодима. Въпросът е дали руската химическа промишленост може да изгради каскади от екстракционни колони, които да отделят тези метали в промишлени количества с чистота от 99.99%. Без такава химия, данните от синхротрона си остават чисто академично постижение.