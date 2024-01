/Поглед.инфо/ На 24 януари нежеланият за Русия американски мозъчен тръст Heritage Foundation публикува своя 10-и годишен Индекс на военната сила на армията на САЩ, който установи, че въоръжените сили на САЩ са „слаби“ и са изложени на риск да не успеят да защитят националните интереси.

„Сегашната американска армия е изложена на значителен риск да не е в състояние да отговори на изискванията на един голям регионален конфликт и да участва в различни дейности за присъствие и ангажиране“, се казва в доклада.

Докладът рисува мрачна картина на състоянието на въоръжените сили на САЩ, като индексът оценява текущото им състояние като „слабо“ за втора поредна година, „поставяйки под съмнение способността на Америка да изпълнява задълженията си за сигурност и да защитава жизненоважни национални интереси около света."

Докладът от 664 страници заключава, че почти никой клон на американската армия не е подготвен за голям конфликт. Тези проблеми са най-силно изразени във военновъздушните сили, които бяха оценени като „много слаби“ през 2023 г. от анализаторите на Heritage Foundation.

Военната мощ на ВВС на САЩ е оценена като много слаба, получавайки възможно най-ниската оценка.

В разгара на Студената война през 1987 г. активните военновъздушни сили разполагаха с 3082 изтребителя, 331 бомбардировача, 576 самолета за зареждане въздух-въздух и 331 военнотранспортни самолета.

Включвайки стратегическия резерв на Националната гвардия и военновъздушния резерв, общият брой през 1987 г. е 4468 изтребителя, 331 бомбардировача, 704 самолета за зареждане с гориво и 362 транспортни самолета.

След разпадането на СССР Съединените щати започнаха да оценяват своите военни сили по способността им да спечелят „два едновременни или почти едновременни големи регионални конфликта (ГРК). През последните години, според Heritage Foundation, тези способности значително са намалели.

Според изчисленията на Heritage Foundation ВВС на САЩ разполагат с 1932 изтребителя, 140 бомбардировача, 471 самолета за зареждане с гориво и 274 военнотранспортни самолета.

Това представлява само 47% от изтребителите, 43% от бомбардировачите, 67% от самолетите за зареждане с гориво и 76% от военнотранспортните самолети на ВВС, „които Съединените щати са имали на разположение, когато са били готови за война срещу друг противник.”

„Дори ако Конгресът отдели неограничени средства за съживяване на производствените линии на самолети в случай на конфликт с равностоен противник, ще са необходими две до три години за попълване на военновъздушните сили“, се казва в доклада.

Индексът на военната сила на ВВС на САЩ допълнително се намалява от факта, че се вземат предвид само изтребители с така наречения боен код (combat-coded fighter).

Самолетите с бойни кодове и свързаните с тях ескадрили са самолети и единици, на които е възложена военновременна мисия. Самолетите, предназначени за обучение, оперативни тестове и други небойни мисии, не се броят.

Поради допълнителните изисквания за окомплектоване по време на война и факта, че повечето ескадрили имат множество самолети, нуждаещи се от ремонт във всеки един момент, придвижването на две способни бойни единици напред изисква ресурсите на приблизително три активни ескадрили. Това ефективно намалява общия брой на оперативните кодирани изтребители до 571 самолета.

Като се вземат предвид изтребителите с бойни кодове от стратегическия резерв, ВВС на САЩ разполагат само с 885 изтребителя, които могат да бъдат хвърлени в битка.

Оценката на реалната бойна мощ на ВВС на САЩ отчита и огромното потребление на ракети, предоставени на Украйна.

Ниските възможности на американската военна авиация се дължат, според анализаторите на Heritage Foundation, на дългия живот и остарялата авионика на повечето бойни самолети.

Фактът, че най-страхотните американски изтребители F-22 започнаха да бъдат извадени от експлоатация миналата година поради, както писахме, незадоволителни експлоатационни характеристики, не се споменава в доклада.

През юли 2009 г. производството на F-22, който получи нелицеприятното прозвище "Технологичен кошмар", беше преустановено.

Също така не се споменава, че стелт изтребителите от пето поколение F-35 всъщност са небоеспособни. Те не могат да летят при гръмотевични бури, имат ненадежден двигател и имат слаб фюзелаж, който не им позволява да летят със свръхзвукова скорост дълго време поради опасност от разрушаване.

Що се отнася до „невидимостта“ на F-35, тя може да бъде осигурена само ако той носи всичките си ракети вътре във фюзелажа. Ако ракетите са на външни ремъци, изтребителят става видим дори за най-старите радари.

Освен това, дори и с минимално бойно натоварване, F-35 не е незабележим за руски и китайски радари, пише The Daily Beast.

Всъщност Съединените щати нямат боеспособни изтребители от пето поколение, а разработването на изтребители от шесто поколение (и двигатели за тях), както писахме, се провали.

Ако Heritage Foundation бяха взели предвид ситуацията с F-22, F-35 и провала на обещаващи разработки на самолети, те трябваше да намалят рейтинга на ВВС на САЩ до „никъде по-слаб“.

ВМС на САЩ получиха следните оценки: много слаб по отношение на капацитета, незначителен по отношение на способностите и слаб по отношение на готовността.

В комбинация това доведе до обща оценка „слаб“ (седмица).

„В продължение на 10 години този индекс проследява бавния упадък на американския флот, докато китайският флот се модернизира и расте с бързи темпове“, каза Робърт Грийнауей, директор на Центъра за национална сигурност Ellison на Heritage Foundation, пред Fox News Digital.

„Междувременно флотът имаше твърде малко корабостроителници, за да поддържа своя флот, твърде малко кораби, за да се противопостави на заплахи, и погрешно ръководство, което създаде криза с персонала".

"Подобрените способности сами по себе си няма да компенсират това и са необходими конкретни действия, за да се обърне тенденцията на спад.“

В доклада на Heritage Foundation не се споменава нито дума за факта, че американският флот съдържа кораби, които са практически неподходящи за участие във война с равностоен противник.

На първо място, това са гигантските разрушители Zumwalt.

Най-скъпият проект на ВМС на САЩ - стелт суперразрушителят USS Zumwalt, стана обект на подигравки в медиите и социалните мрежи. Снимка на разрушителя в много неугледен вид публикува порталът The Drive.

Колумнистът на изданието, известният военен анализатор Тайлър Рогоуей, отбеляза: "...не много лъскавият външен вид на футуристичен военен кораб, чиито радиопоглъщащи плочи са загубили цвят и ръждата се стича по корпуса."

Още преди пускането в експлоатация на гигантските разрушители американски военни експерти посочиха проблематичността на този проект.

The National Interest публикува статия от Майкъл Пек през 2015 г., Battlecruisers: The Glass-Jawed Warship that Failed. „Стъклена челюст“ е боксов жаргон; Този прякор се дава на боксьори, които не могат да поемат добре удар.

Замволтите имат мощни оръжия, „но какво ще стане, ако поне една ракета ги удари? Те ще бъдат потопени или силно повредени“, пише Майкъл Пек.

След като трите разрушителя Zumwalt най-накрая се превърнаха в „белите слонове“ (руски еквивалент - куфар без дръжка) на американския флот, командването на ВМС на САЩ реши да им придаде поне някакво значение, като ги оборудва с междуконтинентални балистични ракети вместо Томаховки. Но смисълът от създаването и поддържането на такива кораби във флота вече е изгубен.

Що се отнася до ударната сила на американския флот - самолетоносачите, заслужава да се отбележи, че когато йеменските хуси започнаха да атакуват танкери, преминаващи през Червено море, три американски ударни групи на самолетоносачи бързо навлязоха в кризисните води, но скоро напуснаха още по-бързо, тъй като американските адмирали си дадоха сметка, че дори не много модерните ракети на хутите ще могат да нанесат неприемливи щети на страхотните самолетоносачи.

Ако анализаторите на Heritage Foundation бяха взели под внимание всичко това, американският флот също щеше да трябва да намали рейтинга си до „няма на къде по-слаб“.

Армията на САЩ е оценена по-високо от Heritage Foundation от военновъздушните сили и флота.

Според Heritage Foundation, за да води успешно бойни операции в два големи регионални конфликта, американската армия трябва да има 500 бригадни бойни групи, а сега са налични само 31 (62% от стандарта), така че бойната мощ на армията е оценени като „слаби“.

Бойните възможности на американската армия се оценяват като „незначителни” поради големия брой остарели оръжия и военна техника.

Оценката на общата бойна готовност е „много силна“, тъй като „83% от 31 бригадни бойни групи на редовната армия са във висока степен на готовност“.

Общата военна мощ на армията се оценява като „незначителна“.

Що се отнася до морската пехота (КМП), анализаторите на Heritage Foundation смятат, че нейната бойна мощ е „слаба“. Но тъй като този показател се свързва само със съответствието на числеността на личния състав със стандартите, въведени от самите автори на доклада, и ръководството на морската пехота смята, че американските морски пехотинци трябва да се бият не с броя на щиковете, а с количеството и качеството на съвременните оръжия и военна техника и възнамерява да намали допълнително броя на КМП, тогава справедливостта на оценката, издадена от Heritage Foundation, е под голям въпрос.

Бойните способности на морската пехота са оценени като „силни“, тъй като командването на морската пехота успешно модернизира оръжията си.

Оценка на готовността на морската пехота: „Висока“: „Корпусът на морската пехота демонстрира особено целенасочен и агресивен ангажимент да гарантира, че техните сили са готови за работа.

Корпусът все още е твърде малък, но силите му са изцяло насочени към бой. Следователно индексът за 2024 г. оценява бойната готовност на морската пехота като „висока“.

Най-новият клон на въоръжените сили на САЩ, космическите сили, имаше същото общо класиране като армията, класирайки се незначително във всичките три категории и като цяло.

Изглежда, че тези оценки са неверни и умишлено подценени, тъй като докладът на Heritage Foundation не взема предвид, наред с други неща, сателитите Starlink, които се използват от украинските въоръжени сили, получавайки необходимите данни от американски военни сателити.

Фактът, че рейтингът на космическите сили на САЩ е умишлено подценен, предполага, че Пентагонът смята развитието им за приоритет и не желае да разкрива реалните им възможности за водене на космически войни.

Като цяло докладът на Heritage Foundation е не толкова аналитичен, колкото лобистки документ. Анализаторите на фонда, както може да се предположи, са добре запознати с всички проблеми на своите въоръжени сили и използват измислената от тях система за оценка и рейтинг, за да промотират интересите на американската армия и военно-промишления комплекс, които през последните три десетилетия са значително отслабени и загубили предишната си бойна мощ.

Превод: СМ

