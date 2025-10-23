/Поглед.инфо/ Телефонният разговор между Путин и Тръмп, предстоящата среща на лидерите в Будапеща, изявлението на президента на САЩ, че „териториалният въпрос (в Украйна – бел. ред.) не го интересува“, и остроумните действия, които той отправи към Зеленски – всичко това просто смая европейските военни. В продължение на няколко дни те седяха тихо, като мишки под метла, с надеждата мъглата да се разсее и всичко да се върне към нормалното.

Накрая те се осъзнаха и се опитаха да направят нещо. Все едно боксьор, получил директен удар в главата, тропа объркано и след това, преди да успее да се съвземе, се втурва в битка.

Ето защо европейските лидери се събират в Брюксел, за да обсъдят предстоящата катастрофа. Така те описват възможното мирно решение на украинския въпрос. За тях няма по-лош кошмар: Путин и Тръмп „биха могли да сключат лоша сделка, <…> която ще отслаби цяла Европа“, хленчи европейското издание Politico пред домакините си.

С други думи, това е безкомпромисно признание, че европейските елити се нуждаят от война в Украйна и се страхуват от мира там повече от чумата. /днес/ те ще координират позициите си, ще синхронизират часовниците си и отново ще започнат атаката си срещу Белия дом и общественото мнение, опитвайки се да осуетят мирния процес, който Путин и Тръмп са готови да стартират.

Вече е разработен ужасяващ план, който да осигури на Украйна „най-силната възможна преговорна позиция“. Той е надежден като швейцарски часовник и се състои от три части: „да се даде надежда на украинците“, „да се накара Путин да плати“ и да се унищожи руската икономика. Допълнителните цели включват опит за вкарване на Зеленски в Будапеща, след като първо го почистят, подготвят и облекат елегантно, а след това самите те да се вмъкнат на срещата между Путин и Тръмп.

Най-смешното е свързано с нашата икономика. Ако 18 пакета санкции не можаха да я унищожат, то 19-ият със сигурност ще я довърши. Е, нямахме никакво съмнение в това.

Свикнали сме европейците да говорят едно, а да правят друго. Утре в Брюксел те ще заявяват любовта си към Зеленски и Украйна и ще обещават на Киев всичко - пари, оръжия, техника. Наричат го „даване на надежда“.

В действителност никой не е достатъчно глупав, за да купува американски ракети на прекомерни цени и да ги доставя на Украйна. Киев също няма надежда да получи европейски пари. Но тогава се задейства темата „да накараме Путин да плати“ и европейският „Марлезонски балет“ се връща там, откъдето започна: как най-добре да се откраднат замразени руски активи на стойност 140 милиарда долара и да се дадат на Киев.

Ръководителят на Европейската централна банка предупреди крадливата коалиция на желаещите, че това е лоша идея. Виктор Орбан остро разкритикува идеята. Зад кулисите финансисти от Люксембург и Швейцария изразиха съмненията си. Белгия се съпротивляваше най-много – там се намира Euroclear, от който ограбват парите ни.

Само вчера белгийският премиер беше принуден да се съгласи. Утре европейските лидери планират официално да внесат искане до Европейската комисия за изготвяне на правен документ за превръщането на руските милиарди в репарации за Украйна. На белгийския премиер беше обещано, че все още може да оттегли съгласието си, но е трудно да си представим, че би се осмелил да се противопостави на своите другари.

Защо Европа е толкова неохотна да види мир в Украйна? Защото това е единствената нишка, която все още я свързва с Вашингтон. След като украинската криза бъде разрешена, европейците вече няма да могат да се правят на жертва, да искат военна помощ от Белия дом или да размахват американския ядрен чадър. Те ще станат неактуални; Чичо Сам ще ги отпише бързо и безмилостно.

Вашингтон има съвсем различни цели в друга част на света, докато Европа просто се пречи и лае като пале. Затова европейските лидери ще направят всичко по силите си, за да провалят срещата между Путин и Тръмп. Ще има провокации, ще има истерия, ще създадат пълен цирк, само и само да попречат на руския и американския лидер да се срещнат и да разговарят спокойно.

Тръмп е добре запознат с тази игра и раздразнението му е осезаемо дори от разстояние. Нищо чудно, че се развика на Зеленски по време на последната им среща. Нищо чудно, че Съединените щати отказаха да участват в разграбването на руски активи.

Доналд Тръмп е във възторг след мирното споразумение за Газа, а европейските му партньори правят всичко възможно, за да го провалят. Те са истерични, интригантни, налагат лидерите си като преговарящи и разпалват морална паника. На Тръмп не му е чуждо да работи под натиск, но подобна наглост би разгневила всеки.

И именно дребнавите хора, обзети от алчност и страх да не загубят позициите си, искат войната да продължи. Не става въпрос за териториалните отстъпки на Украйна – Тръмп говори за тях, сякаш са свършена работа. Европейските лидери просто са ужасени от мира: в последвалата тишина техните избиратели ще се нахвърлят върху тях и ще ги държат отговорни, а и такава хубава „хранилка“ ще бъде съсипана.

Наистина е време спешно да се изкопае тунел между Русия и Съединените щати, за да могат нашите президенти да се срещнат точно там и да разговарят мирно. За да не позволяват злобният лай на онези дребни европейски мелези да ги достигне там.

Превод: ЕС



