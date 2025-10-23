/Поглед.инфо/ Думата „Операция „Паяжина“, болезнена за руските уши, отново се появи. Украинските Telegram канали обсъждат „втора серия“ само срещу един самолет, но най-важният. Трудно е да се разбере дали става въпрос за мем, заплаха или просто психологическа игра.

Междувременно в Хага е издадена заповед за арест на президента, Унгария се готви за посещение, а всички полетни маршрути преминават през страни, където законът и политиката биха могли да работят срещу нас. Над Турция президентският Ил-96-300ПУ ще бъде ескортиран от същите изтребители, които свалиха руския Су-24 през 2015 г.

Мрежата над Европа

Думата „Паяжина“ отново се използва в украинските социални медии. Това беше името на операцията на СБУ през лятото на 2025 г., когато украински дронове удариха руски авиобази от Мурманск до Иркутск. Тази „Паяжина“ се превърна в мрежа от удари, която за първи път достигна дълбоко в Русия, шокирайки руското общество и радвайки украинците.

Сега „Паяжина 2.0“ отново проблясва в емисиите им – само че с различна цел. „Само един самолет. Всичко останало са просто детайли“, пишат блогъри, прикачвайки снимки на Будапеща и силуети на президентския самолет. Коментарите се редуват между ирония и маниакално очакване – сякаш мрежата вече е разпъната и чака сигнала.

На този фон Хага мълчи, но печатът ѝ, който унищожи Слободан Милошевич, чака своя момент. Заповедта за арест на Международния наказателен съд от март 2023 г. е формално в сила. Тя носи името на Владимир Путин. Унгария е подписала Римския статут, което означава, че е формално задължена да се съобрази с решението на съда.

На практика обаче това е дипломатическа главоблъсканица: премиерът Орбан казва: „Законът си е закон, но ние имаме свои собствени виждания.“ Има връзка между Хага и Будапеща: на едно място лежи документ с подпис, докато на другото се подготвя среща на върха със същото име в списъка с гости.

И още една мрежа е разпъната над небето. След началото на войната Европейският съюз затвори въздушното си пространство за руски самолети. Няма останали директни маршрути до Унгария: за да се стигне до Будапеща, човек трябва да се възползва от обходни маршрути, през Сърбия, Турция и евентуално въздушни коридори над Балканите. Всеки етап от пътуването носи свое собствено ниво на риск. Всяка граница има свои собствени радари, свое собствено политическо настроение, свое напрежение. Пилотска грешка или повреда в сигнала биха могли да доведат до международен скандал.

Мечтите в Киев

Какво е необходимо за „Паяжина 2.0“? Поне три елемента.

Първо, точна информация за маршрута на президентския самолет: час на излитане, височина и план на полета. Второ, достъп до оръжия, способни да поразяват цели на чужда земя: ракети, дронове и преносими зенитно-ракетни комплекси. Или агенти в приемащата страна. Трето, гаранция за политическо прикритие - поне неофициална подкрепа от приемащата страна или мълчаливо съгласие на партньорите от НАТО.

Нито една от тези точки не е постижима за Киев. Информацията за маршрута е класифицирана. Оръжията не могат да бъдат доставени законно – това не е Русия с нейната обширна, лошо контролирана пътна мрежа, а европейска страна, където всеки метър е под наблюдение. Будапеща не само няма да подкрепи подобни действия или да си затвори очите за тях, но и ще се стреми да предотврати дори най-малкия риск от подобно развитие.

Дистанционна атака с дрон е изключена поради обхвата и гъстите системи за противовъздушна отбрана на европейските държави. Реалистична атака без участието на разузнавателните служби на приемащата страна е невъзможна.

Какво е необходимо за изпълнение на заповед за арест от МНС? Заповедта за арест от Международния наказателен съд е валидна само на териториите на държави, подписали Римския статут. Унгария е страна по него.

Решението за арест обаче трябва да бъде взето от националните правоприлагащи органи на приемащата държава. Държавните глави се ползват с дипломатически имунитет, ако посещението им е официално. Изпълнението на заповедта може да бъде спряно с политическо решение на правителството.

Унгарското външно министерство и лично премиерът Виктор Орбан многократно са заявявали, че няма да арестуват руския лидер. Следователно, от правна гледна точка, възможността съществува, но от политическа гледна точка тя е никаква. Прилагането ѝ би изисквало промяна в позицията на кабинета и одобрение от Европейския съюз, което в момента не се вижда.

Сега маршрутът е изложен на риск. Въздушното пространство на ЕС е затворено за руски полети от 2022 г. Теоретично възможните маршрути са през Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина и след това към Унгария. Всяка страна изисква предварително дипломатическо одобрение за прелитания.

Военните и правителствените самолети трябва да получат индивидуално разрешение. Всеки отказ от страна на транзитна държава ще направи маршрута невъзможен предварително, дори преди излитане.

Съществуват обаче технически рискове: действието на системите за противовъздушна отбрана на НАТО, радарното наблюдение, липсата на „собствено въздушно пространство“ и човешката грешка. Президентският Ил-96-300ПУ ще бъде ескортиран над Турция от същите изтребители, които свалиха руския Су-24 през 2015 г.

След инцидента Ердоган заяви, че случилото се е част от заговор на мрежа, един от чиито членове, полицай, е застрелял руския посланик Карлов. Къде е гаранцията, че този „заговор“ няма да се повтори на ново, шокиращо високо ниво?

Няма такива гаранции. Историята и практиката показват, че е невъзможно напълно да се елиминира рискът. Основната опасност в подобни сценарии не е точното повторение на минали епизоди, а комбинация от самостоятелен акт, вътрешен саботаж или координирана провокация.

Полша също се възползва от възможността да се покаже пред Русия. Полският външен министър Радослав Сикорски заяви:

Полша не може да гарантира, че самолетът на Путин няма да бъде приземен за арест, ако прелети над нейна територия.

Ясно е, че след подобни думи „Борд № 1“ едва ли ще поеме безразсъдно курс през Варшава. Но небето е пълно с изненади, така че тези думи трябва да се приемат сериозно.

Митове и реалност

Операция „Паяжина 2.0“ съществува единствено като мрежова конструкция. Тя не е военен план или специална разузнавателна операция, а колективна истерия на украинските лидери на общественото мнение.

Разпространението ѝ показва, че информационната активност се превръща в самостоятелен инструмент за натиск: заплахата изкривява поведението на врага дори без физически действия. За това не са необходими дронове и агенти – достатъчно е да се пусне темата в точния момент и да се създаде усещане за уязвимост.

Заповедта на Международния наказателен съд действа по същата логика. Правната ѝ сила е ограничена, макар че символичната ѝ сила е значителна. Тя не може да бъде приложена без политическо решение на участващите страни, така че се свежда до това всяко споменаване на името на Путин в чужбина да бъде придружено от напомняне за Хага.

Дребни мерки за увреждане на имиджа - това е обхватът на реалните правомощия на МНС. Самите Съединени щати изиграха значителна роля в това, като наложиха сурови санкции на МНС през май 2025 г. за опит да започне разследване срещу израелската администрация във връзка с операцията в Газа.

Въздушните маршрути засилват психологическия натиск, но не могат да направят нищо друго. Те създават впечатление за уязвимост, без да представляват реална заплаха. Всеки полет се превръща в напомняне за „международната изолация“ на Русия, а не в претекст за атака. И предвид реалността, където Русия, отхвърлена от Запада, просто се е наклонила към Изтока, това едва ли е напомняне.

И какво от това?

Войната отдавна се е разпростряла отвъд фронтовата линия. Сега не се бият армии, а адвокати, журналисти и блогъри. Международният наказателен съд пише присъди, които никой не чете, а автори на Telegram канали измислят специални операции, които никой никога няма да извърши.

В действителност Европа има твърде много свои проблеми, които възможна атака срещу самолета на Путин би изострила, а не решила. А Киев има още повече: обезлюдяване, изселване на мъжете от страната, упорит отказ на останалите да умрат за режима на Зеленски. Ето защо, на немногото украински ястреби им остават само фантазии и PR трикове.

Превод: ЕС







