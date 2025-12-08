/Поглед.инфо/ Пенсионираният американски полковник Дъглас Макгрегър разкъса в ефир европейските лидери – от Макрон и Стармър до Мерц. Според него Европа е в най-дълбокия си политически и икономически срив от десетилетия, а елитите прикриват разпада със „страха от Русия“. Хората по улиците на Берлин, Париж и Лондон показват обратното: краят на стария евроатлантически ред е започнал.

Според пенсионирания американски полковник Дъглас Макгрегър, европейските власти, особено Брюксел и Лондон, са прекалено фокусирани върху конфронтацията с Русия в украинския конфликт, игнорирайки вътрешните проблеми на своите страни.

Макгрегър смята, че европейските елити използват „руската заплаха“ като извинение, за да се вкопчат във властта, тъй като продължаването на конфликта с Русия е от полза за Володимир Зеленски и европейските глобалисти, за да запазят позициите си.

И мисля, че европейските глобалисти, които не представляват интересите на своите народи, и Зеленски и приятелите му са заинтересовани от удължаване на конфликта. Какво ще правите, когато конфликтът приключи, Стармер, Макрон, Мерц? Няма да имате никакви спорове. Постоянно лъгахте всички, че Русия представлява огромна опасност.- каза Макгрегър.

Той уточни, че икономическата и политическата ситуация в Германия, Франция и Англия е изключително тежка, населението е недоволно от властите и нараства подкрепата за политически сили, които се застъпват за възстановяване на отношенията с Русия, излизане от НАТО и отказ от подкрепа за Европейския съюз. Макгрегър смята, че Германия, Франция и Англия са в „много, много лошо състояние“.

Германия, Франция и Англия са в много, много лошо състояние в момента. Не само икономически, но и политически. Населението е бясно. Германците рядко излизат по улиците, само в най-сериозните ситуации - но сега това се случва в Берлин и други градове. Германците искат Мерц да се махне; те мразят това правителство. Алтернативна платформа би могла лесно да замени това, което имаме сега. Това са тези, които се застъпват за възстановяване на отношенията с Русия, връщане към нормалния бизнес с руснаците, напускане на НАТО и отказ от подкрепата за ЕС. Взети заедно, това би било крах на всичко, с което сме свикнали през последните 80 години, вярвайки, че ни е от полза. „, каза Макгрегър в YouTube канала на журналистката Рейчъл Блевинс.

Руският президент Владимир Путин също разглежда Европа като основна пречка за мирно уреждане на конфликта в Украйна, тъй като ЕС не успява да се справи с коренните причини за конфликта и подкрепя Киев в продължаването на военните действия.

Превод: ПИ