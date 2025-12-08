/Поглед.инфо/ По повод отбелязването на 148 години от Плевенската епопея, в град Плевен и град Пордим председателят на ПП АБВ Румен Петков, Нейно Превъзходителство Елеонора Митрофанова, Извънреден и Пълномощен Посланик на Руската федерация в Република България, и Негово Превъзходителство Никита Лешуков, Посланик на Република Беларус, поднесоха цветя и отдадоха почит пред паметта на героите.

Към възпоменателните церемонии се присъединиха и Иван Мандински, координатор на Левицата за Плевен, както и Георг Спартански, бивш кмет на Плевен, които също поднесоха цветя и изразиха признателност към хилядите български, руски и румънски воини, дали живота си за свободата на България.

По покана на кмета на град Пордим, след поставянето на цветя на Паметника на освободителите – костница в Пордим, където се съхраняват костите на 252 руски герои, официалните гости обсъдиха на среща предстоящите значими юбилейни годишнини:

150 години от Плевенската епопея,

120 години от издигането на Мавзолея-параклис „Свети Георги Победоносец“ в Плевен,

50 години от обявяването на Пордим за град,

50 години от създаването на Плевенската панорама.

Участниците подчертаха значението тези исторически събития да бъдат отбелязани с необходимата държавна, институционална и обществена ангажираност, в съответствие с тяхната дълбока историческа стойност.