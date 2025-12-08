/Поглед.инфо/ Разговор с Николай Малинов за истинските преговори за мир в Украйна, за това защо договорите се пишат от победителите, как Русия и САЩ предоговарят света, каква е ролята на дълбоката държава и защо Индия и Русия се превръщат в ключови играчи в новия многополюсен ред.

Описание

В първата част на разговора Николай Малинов анализира задкулисните преговори между Русия и САЩ за войната в Украйна, провалените мирни споразумения, ролята на т.нар. дълбока държава и трансформацията на Америка при Тръмп. Обсъждат се сривът на Европа, възходът на Китай и Индия, духовната и цивилизационна роля на Русия и контурите на новия глобален ред.

Обобщение

Интервюто показва Украйна като част от много по-голям геополитически пъзел, в който мирът се решава между Москва и Вашингтон, Европа губи субектност, а Русия, Индия, Китай и САЩ договарят новия многополюсен свят.

Ключови думи

Украйна, мирни преговори, Николай Малинов, Русия, САЩ, Доналд Тръмп, дълбока държава, нов световен ред, Европа, Индия, Китай, многополюсен свят, Армагедон за Европа, Поглед инфо

Хаштагове

#ПогледИнфо

#НиколайМалинов

#Украйна

#Русия

#САЩ

#новСветовенРед

#дълбокаДържава

#Тръмп

#Индия

#многополюсенСвят

#геополитика