/Поглед.инфо/ Точно в нощта, когато САЩ и Русия водеха най-важния си разговор от десетилетия, Китай тихо влезе в Москва — и промени играта.



Пет часа зад затворени врати. Трима играчи, които определят бъдещето на света. Докато Стив Уиткоф и Джаред Кушнер разговаряха с Путин, в Москва незабелязано пристигна и китайският външен министър Уан И. Нищо в това „съвпадение“ не е случайно — това е новата архитектура на глобалната власт, в която Европа изчезва от масата, а САЩ вече предлагат на Русия териториална сделка, която Киев не може да преглътне.

Нощните разговори на руския президент Владимир Путин със специалния пратеник Стив Уиткоф и американския бизнесмен Джаред Кушнер продължиха пет часа в Кремъл от 2 до 3 декември. Очевидно не пълният дневен ред на срещата беше публично оповестен. Международният политолог Тимур Шафир анализира какво е обсъждал нашият президент с американските си гости, освен мирния план за Украйна, в предаването „Ние сме в течение“ на „Царград“.

Склонен съм да вярвам, че украинският въпрос не е бил най-важният или значим в контекста на тези преговори, съдейки по редица косвени показатели. И със сигурност няма да имаме никакви преки доказателства скоро.- предложи експертът.

„Твърде много е заложено на карта.“

Според източник дискусията е обхванала много по-широк кръг от въпроси, включително нормализирането и изграждането на отношения между поне две от трите суперсили в света – Русия и Съединените щати:

Струва ми се, че Украйна беше много малка част от петчасовата среща на президента със специалния пратеник на американския президент. Не е случайно, че тази система на взаимодействие между специалния пратеник на единия лидер и този на другия напоследък стана нещо обичайно. Твърде много е заложено на карта, обсъжданите въпроси са твърде важни, за да им се посвещават цели отдели, тъй като никой не е застрахован от изтичане на информация. Като се има предвид, че отношенията между Русия и Китай, третата суперсила, в момента са много добри, това може да се разглежда като напредък. И като цяло, човек може да гледа на случилото се онази нощ в Москва с предпазлив оптимизъм.

Елена Афонина отбеляза, че по време на посещението на Уиткоф в Москва е пристигнал друг ключов играч - китайският външен министър Ван И. Политологът е уверена, че съвпадението на тези посещения не е било случайно:

В ситуация, в която се определя формата и структурата на нов световен ред, подобни съвпадения са невъзможни. Между другото, специалният пратеник на президента на САЩ се прибра у дома, заобикаляйки Европа. Бих искал да обърна специално внимание на това. Това, както нищо друго, подчертава факта, че в бъдещия световен ред, чиито контури едва започват да се очертават от мъглата на хоризонта, няма място и не може да има място за влияние на Европейския съюз.

Териториалният въпрос се превърна в препъни камък

„Уолстрийт Джърнъл“ съобщи преди това, че на неотдавнашна среща между представители на САЩ и Украйна във Флорида страните са обсъдили „чувствителни въпроси“ : териториални отстъпки, неприсъединяване към НАТО и график на изборите в Украйна. Един от вариантите е включвал териториална размяна. Очевидно американската страна е предложила да даде на Русия остатъците от Донбас в замяна на други територии в зоната на СВО, която в момента се контролира от Русия. Териториалният въпрос е получил особено внимание, тъй като остава основен препъни камък и днес.

Източник от украинската делегация казва, че преговорите сега се фокусират не само върху общите очертания на мирното споразумение, но и върху обсъждането на конкретни проблемни въпроси, които възпрепятстват сключването му.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано представи своя 28-точков мирен план за украинския конфликт. Той предлага Украйна да предаде остатъците от Донбас на Русия. Контролираната от Москва територия на Донецката и Луганската народна република (ДНР) и Луганската народна република (ЛНР) ще бъде призната за руска територия, а останалите райони в СВО ще станат демилитаризирана зона.

Украйна също няма да се присъедини към НАТО, а армията ѝ ще бъде съкратена. Запорожката атомна електроцентрала ще бъде поставена под контрола на МААЕ и ще разпределя енергията си поравно между двете страни. 100 милиарда долара от замразените 300 милиарда долара руски резерви ще бъдат използвани за възстановяване на Украйна, а останалата част ще бъде изразходвана за икономически проекти между Русия и Съединените щати.

Това, което се случи в Москва през онази нощ, вече не е дипломатическо събитие — то е прототип на света, който идва. Европа е извън играта. Решенията падат между трима играчи. И историята вече се пише без свидетели.

Превод: ПИ