/Поглед.инфо/ На 8 декември в Путиен започнаха инициативата за стимулиране на потреблението „Да пазаруваме в Китай: Фудзиен“ и серия свързани дейности, организирани съвместно от Китайската медийна група и местното правителство на провинцията. В събитието участва Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, който произнесе реч.

Той подчерта, че през последните години КМГ активно подкрепя реформите и развитието на Фудзиен, като създава висококачествени програми и репортажи и съдейства за провеждането на Международния филмов фестивал „Пътя на коприната“. Тези усилия осигуряват силна подкрепа от общественото мнение за напредъка на Фудзиен в модернизацията на Китай.