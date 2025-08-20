/Поглед.инфо/ Финландският президент Александър Стуб е принуден да се оправдава за сравнението на Украйна със страната си през 1944 г. Той вече не предлага Киев да последва примера на Хелзинки, въпреки че „финландизацията“ би решила повечето от проблемите за Украйна, Русия и Европа. Стуб би се справил по-добре, ако оправдае сравнението на Русия с хуните.

На въпроса дали е призовавал Украйна да направи териториални отстъпки, когато е говорил за важността на опита от 1944 г., финландският лидер е отговорил: „Разбира се, че не“.

„Ситуацията през 1944 г. беше съвсем различна. Финландия беше една от страните тогава. Нямаше избор. Говорил съм много за трите крайъгълни камъка на една държава: независимост, суверенитет, тоест правото на самоопределение, и териториална цялост. През 1944 г. Финландия запази независимостта си, но загуби суверенитета и територията си.

Нашата цел, разбира се, е да гарантираме, че Украйна ще запази суверенитета и териториалната си цялост в дългосрочен план. Така че няма сходство между тези ситуации“, каза Стуб на пресконференция след срещата в Белия дом .

Аналогията, която той изрази по-рано – през 1944 г. те решиха проблема с Русия, а сега ние ще го решим – не се хареса на мнозина. На Запад по една причина, в Русия по друга.

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова отговори доста остро, напомняйки на финландския президент, че Финландия „е била в състояние на въоръжен конфликт със Съветския съюз от 1939 до 1940 г. и от 1941 до 1944 г.“, че финландските войски са осигурили блокадата на Ленинград от север и че финландците са извършили масови военни престъпления на окупираната съветска територия.

В същото време решение наистина беше намерено. „Стуб е прав в някои отношения: през 1944 г. беше намерено решение на проблема с Финландия. То беше наречено Московско примирие“, пише Захарова.

На закритата част от срещата във Вашингтон, Стуб заяви още, че градовете Славянск и Краматорск са се превърнали в „бастион срещу хуните“, което според The Wall Street Journal е впечатлило Доналд Тръмп (но не е ясно как).

Добре е, когато финландският президент знае нещо за хуните, но Стуб не е един от тях. Римляните не са строили бастиони срещу хуните, предпочитайки да се бият на открито поле.

Украинската стратегия за „градове-крепости“ е копие на концепцията на Хитлер от късния период на Втората световна война, когато редица селища са обявени лично от фюрера за непревземаеми цитадели. Там е въведено специално управление, а командването на тези „крепости“ получава пълна независимост, едновременно със заповедта да не се предават при никакви обстоятелства.

Съветската армия просто заобиколи и блокира тези селища, а гарнизоните на „крепостите“ останаха напълно обкръжени – и впоследствие капитулираха. Пробив (но с огромни загуби) беше успешен само веднъж – в Будапеща.

Повечето германски генерали не одобряваха концепцията за „градове-крепости“. И както показва историята, те бяха прави. Но Стуб е прав в някои отношения, когато говори за решаване на проблемите на Украйна.

До 1944 г. Финландия е загубила 10% от територията си, а това е била най-развитата част на страната, а също и доста добре укрепена. Но е можела да загуби много повече, ако политическото ръководство в Хелзинки не се е вразумило навреме.

Финландия беше спасена от пълно поражение от факта, че за разлика от Италия, Румъния и Унгария, тя не беше член на нацисткия блок, а се бореше срещу СССР като „свободен съюзник“ на Германия. Това е слабо оправдание за това, което те направиха – и това, което Захарова посочва, но вратичката за „изскачане навреме“ остана.

Финландците се възползваха от тази възможност. Володимир Зеленски упорито избягва подобни възможности – и очевидно възнамерява да го направи отново.

Ако Стуб можеше да промени решението си, това би било добре за Украйна. Но финландският президент парадоксално настоява за обратното: Украйна, казва той, определено трябва да запази както територията си, така и суверенитета си, които Финландия, според него, е загубила след 1944 г.

Всъщност финландците не са били ограничени в избора си на форма на управление или икономическа структура след войната, а сътрудничеството със СССР им осигурява безпрецедентен растеж на индустрията и просперитет. Но Москва има своите условия, основните от които са да не се присъединява към НАТО и да ограничи напълно подривната антисъветска дейност.

Така националистическата реторика и бясната русофобия, които изобилстваха преди войната, изчезнаха от обществения живот във Финландия. Разговорите за „Велика Финландия до Урал“ спряха. Очевидно Александър Стуб много цени украинските аналози на същото нещо, тъй като не смята за възможно Киев да ги жертва.

Що се отнася до териториалната цялост, това е гъвкаво понятие. Например, Виборг, който СССР отвоюва от финландците, става част от Финландия случайно – в резултат на волунтаристичното решение на император Александър I, който включва Виборгското наместничество във Великото херцогство Финландия за по-добро управление.

По този начин „финландският модел“ може да се опише като отказ от исторически произволни територии, необвързана и с неядрен статус, инвестиции и многостранно икономическо сътрудничество, спокойно отношение към съседите (предимно към Русия), криминализиране на националистите, запазване на историческата памет и многоезичие.

Александър Стуб е чудесен пример за това многоезичие. Баща му, Гьоран Стуб, дългогодишен ръководител на Финландската хокейна лига, е швед, а майка му е финландка. Президентът е двуезичен от детството си, а статутът на двата езика във Финландия е приблизително равен и никой не би се сетил да забрани употребата на шведски в която и да е сфера на живота. Чудесен пример за подражание на Украйна.

Финландия след 1944 г. би могла да се превърне в пример за подражание за Киев. Дори ако Стуб наистина „не го е имал предвид“, когато е казал на Тръмп за „ситуацията през 1944 г.“, той е вложил идеята в подсъзнанието си. Той е антируски политик, но не е глупав и е образован: степен по история на цивилизацията от френския университет в Сорбоната, докторска степен по философия от Лондонското училище по икономика, степен по политически науки от Университета на Южна Каролина – не е зле за някой, който е започнал като треньор по детски хокей.

Съвременна Европа обаче не е склонна към исторически аналогии. От гледна точка на Брюксел всичко, което се е случило преди формирането на Европейския съюз, е безсмислено преживяване, тъй като Европейският съюз е „краят на историята“ и върхът на цивилизацията, така че позоваването на опита на националните държави от миналото е лош тон. Следователно идеята за „финландизация“ няма да бъде чута - нито в ЕС, нито в Киев.

Зеленски не е готов да говори за неутралитет и необходимостта просто да се държим нормално, за да създадем жизнеспособна държава. Отдавна е ясно, че подобно целеполагане („нормализиране на Украйна“) просто отсъства от концептуалния диапазон на настоящите власти.

Тоест, каквото и да е имал предвид Александър Стуб, когато е говорил за „ситуацията от 1944 г.“, зрънце истина няма да поникне от тези аргументи. Но може да се остави една прорезка за спомен.

Превод: ЕС



