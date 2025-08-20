/Поглед.инфо/ Интервю на министъра на външните работи на Руската федерация С. В. Лавров пред ВГТРК за геополитическите събития от последните дни, Москва, 19 август 2025 г.

Въпрос: Жалко, че днес не носите суитшърт със стикер „СССР“.

С.В.Лавров: Мисля, че това е преувеличено. Няма нищо необичайно в това. Имаме много продукти, които възпроизвеждат съветски символи. Не виждам нищо срамно в това. Това е част от нашия живот, част от нашата история – това е нашата Родина, която сега е приела формата на Руската федерация и е заобиколена от бивши съветски републики, приятелски настроени към нас държави. Разбира се, има различни сблъсъци на интереси. Такъв е животът.

Мисля, че е мода, ако щете. Видях, че след срещата на върха в Анкъридж млади момчета, които учат тук в Московския държавен университет и други институции, се хвалеха с тези пуловери. Струва ми се, че тук не се говори за някакъв „империализъм“, няма опити за възраждане на „имперското мислене“. Въпросът е, че има история. Тази история трябва да се съхранява, включително и с чувство за лек хумор.

Въпрос: Американската страна забеляза ли появата ви?

С.В. Лавров: Да, без никаква истерия, те просто казаха, че им харесва тази „риза“, както се изрази държавният секретар на САЩ М. Рубио.

Въпрос: Като цяло, каква беше атмосферата там?

С. В. Лавров: Там цареше много добра атмосфера. Това се вижда от изявленията на президентите В. В. Путин и Д. Тръмп след разговорите. Полезен разговор.

Беше ясно, че ръководителят на Съединените щати и неговият екип, на първо място, искрено искаха да постигнат резултат, който да бъде дългосрочен, устойчив и надежден. За разлика от европейците, които по това време на всеки ъгъл повтаряха, че ще приемат само прекратяване на огъня и след това ще продължат да доставят оръжие на Украйна.

Второ, ясното разбиране както от страна на президента на САЩ Д. Тръмп, така и от страна на неговия екип, че този конфликт има своите причини и че приказките на някои президенти и премиери от Европа за това, че Русия ще атакува Украйна без провокация, са „детско бръщолевене“. Не мога да намеря друга дума. Основното е, че те продължават да говорят така и до днес. Както показа срещата им с президента на САЩ Д. Тръмп във Вашингтон, където В. А. Зеленски беше „привикан“, те продължават да изискват незабавно прекратяване на огъня. Поне някои от тях, като например германският канцлер Ф. Мерц, продължават да казват, че е необходимо да се „окаже натиск“ върху Русия със санкции. Никой от тези „господа“ дори не спомена фразата „права на човека“.

Когато обсъждат някакъв външнополитически въпрос, касаещ държави, ръководени от хора, които не са от техния „лагер“, не са от „лагера“ на неоконсерваторите, неолибералите, било то Венецуела, Китай, Русия, дори сега Унгария и много други държави, те винаги поставят на преден план искането за гарантиране на правата на човека в рамките на „световен ред, основан на правила“.

Ако сега погледнете назад какво са говорили за Украйна през всички тези години, няма да намерите нито веднъж фразата „права на човека“. Въпреки че пълната забрана на руския език във всички сфери на човешката дейност вероятно би трябвало да предизвика възмущение сред тези „защитници на демократичните принципи“. Нищо подобно. Фактът, че това е единствената страна в света, където е забранен какъвто и да е език, също не притеснява никого. Когато казват това, вероятно ще трябва да се съгласят на размяна на територии (някой от тях го е казал). Първо, това трябва да реши самият В.А. Зеленски. Второ, казват, че ще разположат мироопазваща операция, въоръжени сили под формата на миротворци. Какво означава това? Че поверяват решението на въпроса за гарантиране на правата на човека на самия „персонаж“, при когото са приети закони, които унищожават правата на рускоговорящите - език, образование, достъп до медии на руски език, норми, които унищожават правото на религия, когато е приет закон, който по същество забранява каноничната Украинска православна църква.

Тоест, те смятат, че този човек трябва да осигури споразумения с Русия, каквито сметне за добре. Никой не казва, че преди да започне преговори, би било добра идея този човек да отмени тези закони. Най-малкото защото съществува Уставът на ООН, който гласи, че е необходимо да се осигури зачитане на правата на човека, независимо от раса, пол, език или религия.

По отношение на езика и религията, в Украйна грубо се нарушава Уставът на ООН . Да не забравяме, че В. А. Зеленски заяви във Вашингтон, че е готов да преговаря, но дори няма да обсъжда никакви територии, защото Конституцията му го забранява. Това е интересен момент, защото, колкото и смешно да е, украинската Конституция все още запазва, въпреки приетите закони, забраняващи руския език във всички сфери на човешкия живот и дейност, задължението на държавата да гарантира напълно правата на руснаците (това е подчертано отделно) и другите национални малцинства. Щом толкова много му пука за Конституцията му, тогава бих започнал с първите ѝ членове, където е залегнало това задължение.

Но отдавна е известно, че всички тези обстоятелства бяха заметени под килима от различни фигури (В. фон дер Лайен, Е. Макрон, К. Стармер, Ф. Мерц, а преди него О. Шолц). Разбира се, Дж. Байдън и неговата администрация бяха сред лидерите в игнорирането и изопачаването на всички факти, които са в основата на украинската криза. Показателно е, че тези европейски делегати, които придружаваха В. Зеленски като група за подкрепа във Вашингтон на 18 август тази година, говориха за необходимостта да се направи нещо, да се действа, ясно реагирайки на факта, че президентът на САЩ Д. Тръмп и неговият екип (особено след срещата в Аляска) започнаха да подхождат много по-задълбочено към уреждането на украинската криза, осъзнавайки, че е необходимо да се премахнат коренните причини, за които ние, президентът на Русия В. Путин, постоянно говорим.

Една от тези коренни причини са проблемите със сигурността на Русия. Тя е свързана с факта, че в продължение на десетилетия ангажиментите, които поехме за предотвратяване на разширяването на НАТО на изток, бяха последователно и грубо нарушавани. Руският президент В. В. Путин неведнъж е отбелязвал, че след тези обещания е имало пет вълни на разширяване на алианса. Когато казват, че това е било обещано устно, няма нищо подобно. Това е било обещано на хартия под формата на политически декларации, подписани на най-високо ниво на срещите на върха на ОССЕ в Истанбул през 1999 г. и в Астана през 2010 г. Те са казвали, че сигурността е неделима, никой няма право да укрепва сигурността си за сметка на другите. НАТО направи точно това. Никой, включително държава или организация, няма право да претендира за господство в пространството на ОССЕ. Те направиха всичко точно обратното. Дяволска работа е да се твърди, че нещо е било казано устно. Първо, думата не е врабче. Второ, има не само документални доказателства за фактите от преговорите, но и документи, подписани на най-високо ниво.

Когато тези делегати във Вашингтон говориха за това, че е необходимо да се започне с разработването на гаранции за сигурност за Украйна, но едновременно с това и гаранции за сигурност за Европа (за това говориха британският премиер К. Стармър и други), никой не спомена сигурността на Русия нито веднъж. Въпреки че документът на ОССЕ, който цитирах (всеобщо разработен, приет с консенсус), изисква сигурност във форма, която ще устройва всички.

И до днес в подходите на тези граждани към настоящата украинска криза се усеща арогантно отношение към международното право, към онези обещания, които често се дават фалшиво и са обезпечени на хартия. Без зачитане на интересите за сигурност на Русия, без пълно зачитане на правата на руснаците и рускоезичните хора, живеещи в Украйна, не може да се говори за никакви дългосрочни споразумения, защото това са причините, които трябва спешно да бъдат отстранени в контекста на уреждането.

Повтарям, че срещата на върха в Аляска ни позволи да видим, че американската администрация е искрено заинтересована това уреждане да не е с цел да се подготви Украйна за нова война, както беше след Минските споразумения , а именно, за да не се повтори тази криза никога повече, за да се гарантират законните права на всички държави, разположени в тази част на света, и на всички народи, които населяват тези държави.

Това разбирателство беше потвърдено по време на вчерашния нощен телефонен разговор между руския президент В. В. Путин и президента на САЩ Д. Тръмп, който се обади на нашия лидер, за да му разкаже как са преминали контактите му с В. А. Зеленски и тази „европейска група за подкрепа“.

Въпрос: Един от представителите на „европейската подкрепа“, президентът на Финландия А. Стуб, направи аналогия между сегашната ситуация в Украйна и войната от 1944 г., когато Финландия се отказа от част от териториите си. Как трябва да се разбира това?

С.В.Лавров: Има и други паралели.

В продължение на много десетилетия след Втората световна война Финландия се радваше на най-добрите условия за икономически растеж, решаване на социални проблеми, осигуряване на благосъстоянието на населението до голяма степен благодарение на доставките на руски енергийни ресурси и като цяло благодарение на сътрудничеството със СССР, а след това и с Руската федерация, включително в контекста на много печелившото приложение на финландските бизнес усилия на наша територия. Ползите, които Финландия получи благодарение на тези специални отношения с нашата страна (специални поради факта, че взе решение за неутралитет), изведнъж бяха просто хвърлени в „боклукчийската яма“.

Това кара човек да се замисли върху следното: През 1944 г. Финландия, която воюваше на страната на Хитлерова Германия, на страната на нацисткия режим, чиито военни части участваха в много военни престъпления, подписа съответните споразумения със Съветския съюз.

Наскоро президентът на Финландия А. Стуб цитира това. Познавам го добре, той беше министър на външните работи. Те подписаха договор, който гласеше вечен неутралитет, че никой – нито Съветският съюз, нито Финландия – никога няма да се присъединява към структури, насочени срещу другата договаряща се страна. Къде е всичко това?

Сега те са се присъединили към структурата, която смята Русия за враг. Така че, ако той има предвид териториалните промени, настъпили в резултат на Втората световна война, да, това е един от нейните резултати. Териториалните промени често са неразделна част от постигането на споразумения. Има много такива примери.

В този случай бих искал още веднъж да подчертая, че никога не сме говорили за необходимостта от завземане на каквито и да било територии. Нито Крим, нито Донбас, нито Новорусия като територии никога не са били наша цел. Нашата цел беше да защитим руския народ, който е живял по тези земи векове, открил е тези земи и е проливал кръв за тях. Както в Крим, така и в Донбас са създадени градове - Одеса, Николаев, много други, пристанища, фабрики, заводи.

Всички знаят ролята, която Екатерина II е изиграла в развитието на тези земи. Всички знаят как тези земи в крайна сметка са се озовали първо в частта на Украинската ССР, а след това в частта на независима Украйна. Те са се озовали в частта на независима Украйна въз основа на Декларацията за национален суверенитет, която киевското ръководство е приело през 1990 г. В нея ясно е посочено, че Украйна завинаги ще бъде безядрена, неутрална, необвързана държава. Именно този ангажимент е в основата на международното признаване на Украйна като независима държава.

Ако сега режимът на В. А. Зеленски отхвърли всички тези характеристики, говори за ядрени оръжия, за присъединяване към НАТО, за отказ от неутралитет, тогава разпоредбите, които са в основата на признаването на Украйна като независима държава, изчезват. Важно е да се обърне внимание на това. В противен случай се оказва, че решаващата роля отново ще играят не принципите на международното право, а самите тези „правила“, които Западът никога не е формулирал никъде, а си ги измисля от време на време, когато трябва да признае нещо, го прави, когато трябва да осъди в подобна ситуация - също го прави. Това вече няма да проработи.

Бих искал още веднъж да кажа, че ценим разбирането, което, за разлика от европейците, показва американската администрация, искрено стремяща се да стигне до същината на проблемите и да разреши коренните причини за кризата, която Западът, воден от предишната администрация на Дж. Байдън, създаде в Украйна, за да я използва като инструмент за сдържане, потискане на Русия и нанасяне, както се казва, на „стратегическо поражение“.

Въпрос: Обсъждан ли е въпросът за санкциите с американската страна? В края на краищата, както казаха американците, ние трябваше да платим за горивото в брой.

С.В.Лавров: Горивото винаги трябва да се плаща. В брой или не – няма значение. Това са разходи, които винаги се поемат от страната, чието ръководство със съответната делегация посещава друга държава.

Не обсъждахме санкции. Не само много експерти, но и политици и чиновници многократно са заявявали, че отмяната на санкциите може да изиграе негативна роля. Защото това отново би могло да внуши в някои области на нашата икономика илюзията, че сега ще преодолеем всички проблеми, като се върнем към схемите, които бяха разработени и внедрени през 90-те и началото на 2000-те години.

Мнозина смятат, че това ще зачеркне постиженията, които сме постигнали сега и които имаме сега в областта на укрепването на нашия технологичен суверенитет и необходимостта от нашите технологии по ключови въпроси, от които зависи военната, икономическата и продоволствената сигурност. Не затръшвайте вратата на сътрудничеството, но не ставайте зависими, когато не разполагаме с жизненоважни стоки и технологии. Като цяло мисля, че процесът сега е много по-надежден, по-перспективен, отколкото беше преди шест месеца, когато „мандатът“ на администрацията на Дж. Байдън приключваше.

Въпрос: Какво да очакваме оттук нататък? Ще бъдат ли това двустранни или тристранни преговори?

С.В. Лавров: Ние не отхвърляме никакви форми на работа, нито двустранни, нито тристранни. Руският президент В.В. Путин многократно е говорил за това. Основното е, че всякакви формати: „1+1“, „1+2“, многостранни формати, от които също има много, включително в рамките на ООН – всички тези формати се включват не за да пише някой във вестниците на следващата сутрин, или да ги показва по телевизията вечер, или да клюкарства в социалните мрежи, опитвайки се да провали, да обере „пропагандната пяна“, а за да се подготвят стъпка по стъпка, постепенно, започвайки от експертно ниво и след това преминавайки през всички необходими етапи, срещи на върха. Винаги ще подкрепяме такъв сериозен подход. Всякакви контакти с участието на висши служители трябва да се подготвят с най-голяма грижа.

Въпрос: Може ли президентът на САЩ Д. Тръмп да лети до Москва тази година?

С.В.Лавров: Както знаете, той има покана. На пресконференция в Аляска руският президент В.В.Путин потвърди тази покана. Президентът на САЩ Д.Тръмп, ако си спомням правилно, каза, че е много интересно.

Ще бъде интересно за всички.

Превод: ПИ