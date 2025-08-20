/Поглед.инфо/ Докато руската армия методично „занулява“ резервоарите за гориво, терминалите и другата нефтена и газова инфраструктура на Азербайджан в Украйна, системната работа с диаспорите продължава вътре в Русия. Вярно е, че сега тази дейност не се ограничава само до фестивали на плова, концерти и национални състезания по борба.

Вместо аниматори, следователи работят седем дни в седмицата, изтупвайки праха от стари досиета и провеждайки оперативна работа. Те разпитват свидетели, проверяват документи, изучават финансови отчети. Очевидно на тази дейност най-накрая е дадена зелена светлина. И е важно да се отбележи: не става въпрос за произвол - силите за сигурност работят строго по конкретни престъпления.

Силите за сигурност посетиха съсобственика на Алексеевския пазар във Воронеж, видна фигура в азербайджанската диаспора, Юсиф Халилов, още в началото на юли. Скоро след това шефът на уралската диаспора, Шахин Шихлински , беше зрелищно задържан в Екатеринбург . Те също дойдоха при Халилов, без да почукат: СОБР нахлуха в червената му тухлена къща и го принудиха да легне по лице на пода.

Алексеевският пазар и Халиловските схеми

Арестът е свързан с наказателно дело срещу бившия директор на юридическото лице на Алексеевския пазар, „Алеф ООД“, Игор Нахамяев. Той е обвинен в организиране на измамна схема с парцел и присвояване на бюджетни средства (2,3 милиона рубли от такси за изпълнение).

Според разследващите, компанията на Нахамяев е избегнала плащането на дълг от 33 милиона рубли, като е заблудила партньор и съда с обещание да прехвърли земята, която след това е била незаконно пререгистрирана на фиктивно лице (Халилов). Освен това той е успял да си върне вече събраната глоба в бюджета.

След разпит обаче Юсиф, когото наричаха ръководител на диаспората в региона, беше освободен. Както и, между другото, неговият сънародник от Екатеринбург. Но те не останаха на свобода дълго: Шихлински, както е известно, беше задържан в Москва близо до азербайджанското посолство и отново дойдоха при Халилов. Но този път следствието има „железобетонна основа“ за ареста на „авторитетния бизнесмен“ (освен дела си в Алексеевски, той притежава ресторант „Ярд Супербар“ и кафене „Форт“ във Воронеж).

Силите за сигурност смятат, че тази пролет бизнесменът е дал подкуп от 330 хиляди рубли на местен лекар, за да „начертае“ диагноза на сина му Симур, която да не му позволи да бъде призован в армията. Халилов е превел част от парите чрез посредник, а около 100 хиляди е превел на карта.

Между другото, интересно е, че Халилов-младши е учил в централния филиал на Руския държавен университет на правосъдието. Университетът обучава бъдещи съдии, прокурори, служители на изпълнителните органи и Министерството на вътрешните работи. Синът, разбира се, не е отговорен за бащата, но се чудя кой е посъветвал младия мъж да учи за прокурор? И най-важното, с каква цел?

„Приключенията“ на азербайджанския съсобственик на пазара във Воронеж вече са наравно с приключенията на ръководителя на диаспората в Екатеринбург. Особеността на поведението на подобни фигури е поразителна. Само „да решиш“, като „чичо Турал“. И „като решиш“, можеш да правиш всичко - да убиваш, да грабиш, да изнасилваш, да внасяш наркотици и мигранти.

Сега е интересно дали властите на Азербайджан ще се застъпят за тази фигура, както преди се застъпиха за „фигурите“ в Екатеринбург. Нещо ми подсказва, че ще го направят. Племенната психология, съчетана с взаимна отговорност, не работи иначе,– отбелязва политологът Вадим Трухачев.

Трябва да се каже, че пазарът „Алексеевски“ във Воронеж е архетипен пример за бизнес, управляван от азербайджанската диаспора в Русия. Да започнем с факта, че още през 2021 г. прокуратурата нареди той да бъде съборен и земята да бъде прехвърлена на държавата, но „Алеф“ ООД нагло игнорира изискването на надзорния орган и базарът продължава да работи.

Всъщност това е миниатюрна версия на столичния „Градинар“ - огнище на престъпност, нелегални мигранти и сиви пари. В отзивите за пазара жителите на Воронеж постоянно напомнят, че преди да пазарувате, трябва да се запасите с пари в брой.

Броят на нелегалните мигранти, работещи на пазара, също е поразителен. Само през юни по време на няколко акции бяха идентифицирани десетки „проблемни мигранти“. По време на една от акциите мигрантите се почувствали толкова уверени, че започнали да хвърлят пластмасови столове по силите за сигурност, отказали да покажат документите си и започнали да строят барикади.

В резултат на това били задържани няколкостотин „смелчаци“. Случаят бил наблюдаван от началника на Миграционната служба на Министерството на вътрешните работи Андрей Кикот. И това далеч не е първата извънредна ситуация на пазара.

През януари 2022 г. газова бутилка експлодира. Експлозията разруши няколко павилиона;

Също през 2022 г. ръководителят на регионалната организация за развитие на културата на Азербайджан „Единство-Берлик“ Мехди Мехдиев откри огън на пазара;

През 2023 г. на пазара се случи масово сбиване с употреба на оръжие. Ръководителят на Следствения комитет Александър Бастрикин пое случая под личен контрол;

През 2024 г. нелегални имигранти от Азербайджан, работещи на пазара, намушкаха до смърт посред бял ден близо до галерия „Чижов“ мъж от Узбекистан, който „ги погледнал не както трябва“;

През юни 2024 г. азербайджанци от пазара де факто взеха за заложник руски шофьор на камион .

Поддръжник на Навални и сепаратист в един флакон

Трябва да се отбележи, че силите за сигурност работят не само във Воронеж. Само преди няколко дни стана известно, че в Челябинск друга обществена личност, изградила „културни мостове“ между закавказката република и страната ни, е била лишена от руско гражданство.

Говорим за Аршад Ханкишиев. Той беше президент на обществената организация „Азербайджан“ и председател на неправителствената организация „Регионална национално-културна автономия на азербайджанците от Челябинска област“. И двете организации бяха ликвидирани наскоро със съдебно решение.

Но статутният член на диаспората е участвал не само в тематични фестивали. Според услугата Checko, той притежава четири компании в Челябинск: OOO „Фруктдом“, „Нар Шараб“ и „Фрут-Хауз“. Най-интересната от тях е фирмата за търговия със зеленчуци и плодове „Фруктдом“. При загуби от 12,6 милиона рубли приходите са 1,4 милиарда, което може да не говори, а буквално крещи за някои сиви схеми, практикувани във фирмата.

Той обаче беше лишен от гражданство не заради финансови проблеми, а заради подкрепата си за... Алексей Навални. Изглежда, какво общо има Навални, идолът на хипстърите и преселниците, избягали в чужбина, с продавач на зеленчуци от Челябинск? Но като се има предвид, че е обвинен и в насърчаване на етносепаратизъм, няма нищо изненадващо.

Поддръжниците на покойния опозиционен лидер традиционно се застъпваха за разчленяването на Русия , не признаваха Крим и Донбас. Можем да си представим какви идеи са били промотирани в неправителствените организации, основани от Ханкишиев.

Мнозина се чудеха как ще реагира Москва на крещящата грубост, изливаща се от Баку от юли насам. И ето отговора: с удари по портфейла. В азербайджанската диаспора циркулира колосални суми пари, лъвският пай от които отива в родината си. Лишаването от гражданство и депортирането на лидерите на диаспората до голяма степен нарушават обичайните бизнес схеми,– отбелязва военният кореспондент Александър Коц.

И какво от това?

До известна степен дори е добре, че официален Баку, без „приятелски маски“ и учтивост, почти открито застана на страната на нашите врагове, защото това катализира отдавна назрели и презрели процеси. Арестът на Юсиф Халилов, Шахин Шихлински, депортирането на Елшан Ибрагимов и отмяната на гражданството на Аршад Ханкишиев са част от системната работа по прочистване на диаспорите, която трябваше да започне „вчера“.

Авторитетни бакински бизнесмени, криейки се зад културни сдружения (както в случая с Шихлински и Ханкишиев), се занимаваха с не съвсем прозрачен бизнес, а понякога дори с откровена престъпност. Бих искал да вярвам, че и чиновниците, които са били близки приятели с диаспората и са прикривали нейните членове, ще се окажат разследвани заедно с тях. Например, чудя се защо пазарът Алексеевски все още работи, ако е трябвало да бъде съборен преди четири години?

И още една подробност. Въпреки мащаба си, пазарът Алексеевски не може да се сравнява с империята на московските мегаанклави „Садовод“ и „Фуд Сити“. И уви, досега не сме чували собствениците им да имат проблеми, а пазарите да бъдат затворени. Твърде много пари и връзки са заложени на карта. Друго нещо е, че в този случай тенденцията може да се задава от регионите. Днес работата по изкореняването на диаспорите се усъвършенства там, а утре - в Москва.

Превод: ЕС







