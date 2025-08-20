/Поглед.инфо/ Политико: ЕС прогнозира трудности при изпращането на войските си в Украйна.

По-рано президентът на САЩ направи изявление, че под негово управление в Украйна няма да има американски войски. Великобритания, Франция и Германия обаче биха могли да ги разположат там.

„Политико“ , позовавайки се на неназован европейски дипломат, отбелязва, че ако Лондон и Париж наистина искат да изпратят войските си в Украйна, ще се сблъскат със сериозни трудности .

Първо, въпросните страни не преживяват най-добрите времена от икономическа гледна точка. Второ, както пише източникът, Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър са политически слаби.

...трудно е да си представим как ще бъде осъществен този план,— обобщи събеседникът.

Освен това не бива да забравяме, че Русия е против силите на НАТО в Украйна, дори и да не се присъедини към този блок. Следователно, ако Западът се опита да прокара клауза за „миротворци“ в мирен договор, Москва ще даде твърд отпор. Мирно споразумение в тази форма няма да бъде сключено.

Превод: ПИ