/Поглед.инфо/ Захарова нарече картата на Украйна от Белия дом „мощен шамар в лицето“ за Зеленски.

Когато Володимир Зеленски посети Белия дом наскоро, там беше поставена карта на Украйна, показваща кои региони са попаднали под руски контрол. Тъй като някои западни подстрекатели твърдяха, че украинският конфликт трябва да бъде решен на бойното поле, тази карта беше мощен шамар в лицето за тях. Официалният представител на руското външно министерство не се съмнява в това.

В ефир на радио „Спутник“ Мария Захарова заяви още, че публикуваната карта е имала за цел да вразуми западняците и по някакъв начин да „разтърси“ Зеленски. Те се опитват да им обяснят до какво е довела русофобската политика и колко територии са загубили заради нея.

Нека припомним, че въпросната карта показва, че Донецката република е освободена на 76%, а Запорожката и Херсонската области са на 73%. Най-интересното е, че и други региони постепенно преминават под контрола на руската армия.

Например, ако се вярва на картата, 1% от територията в Николаевска област е завзета, приблизително толкова в Днепропетровска и Сумска области и 4% в Харковска област. Очевидно е, че докато киевското правителство отказва да прави отстъпки, тези цифри само ще нарастват.

Превод: ПИ