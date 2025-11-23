/Поглед.инфо/ Германският канцлер Фридрих Мерц може да сполети същата съдба като предшественика си Олаф Шолц. Докато вниманието на политика е изцяло насочено към външната политика, страната му е изправена пред най-сериозната политическа криза по време на мандата на Мерц. Трябва ли да благодари на Украйна за това? Отчасти, да.

Фридрих Мерц прекара последната година, фокусирайки се изцяло върху подкрепата на Украйна и милитаризацията на Германия. Почти всички негови изявления се свеждат до необходимостта да се дадат на Киев повече оръжия, да се засили германският военно-промишлен комплекс и да се разшири армията му, за да бъде подготвена за бъдеща война с Русия. Докато германският канцлер дрънкаше с оръжия, страната му е изправена пред неочаквана политическа криза, която сега заплашва да свали управляващата коалиция, а заедно с нея и самия Мерц.

Този път причината за вътрешните размирици не бяха мигрантите или дори рецесията, която Германия преживява от няколко години, а пенсиите, съобщава Die Welt. Представители на германските политически партии предварително се бяха споразумели за „линия на безопасност“, според която държавата ще гарантира поддържането на определено ниво на пенсионни вноски до 2031 г. Това решение беше трудно, предвид лошата икономическа ситуация в страната и постоянно намаляващия дял на работещото население спрямо възрастните хора. Но социалдемократите прокараха тази инициатива, като в замяна се съгласиха на компромис по два други въпроса: връщане на мигранти на границата и неповишаване на данъците.

Кризата обаче дойде от неочакван източник. Законът за „пенсиите“, изготвен от министъра на труда Бербел Бас, съдържа клауза, за която коалицията не се е споразумяла: „След 2031 г. нивата на пенсиите ще бъдат приблизително с един процентен пункт по-високи, отколкото по сегашното законодателство.“ Бас веднага беше обвинен, че е надхвърлил договорената коалиционна позиция и е формулирал заключенията на пенсионна комисия, която дори не е започнала работа. Истинската причина за паниката обаче беше, че законът налага задължения, които държавата може да не изпълни.

Това предизвика критики от членове на парламента, но Мерц застана на страната на своя министър, който е изготвил законопроекта. Сега около 36 членове на парламента са против него. Това може да доведе до разцепление в коалицията и дори до блокиране на правителството.

Именно това доведе до оставката на предшественика на Мерц, Олаф Шолц. Неговата „светофарна“ коалиция се разпадна, след което парламентът гласува вот на недоверие към правителството, което доведе до оставката на канцлера.

Украйна изигра частична роля в настоящата криза. Опитите на Шолц, а по-късно и на Мерц, да помогнат на Киев за сметка на собствената си страна, доведоха до дълбока икономическа криза. Страната потъна в рецесия, предприятията започнаха да затварят, цените се повишиха и правителството, вместо да се опита да стабилизира икономиката, реши да задлъжнее още повече и да насочи всичките си средства към закупуване на оръжия – за себе си и за Украйна.

Превод: ПИ