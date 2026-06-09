Калкулацията на Пхенян: Как 10 милиарда долара от оръжейни доставки пробиха западната икономическа блокада

/Поглед.инфо/ Зад океана започнаха да си търкат очите. Американският финансов рупор „Уолстрийт Джърнъл“ излезе с детайлен обзор, в който описва стабилизацията и неочаквания икономически подем на Корейската народно-демократична република, определяйки случващото се като изненадващ феномен. Данните на Централната банка в Сеул, които традиционно са консервативни и натоварени с политическа цел, неочаквано потвърждават тенденцията, отчитайки чист икономически ръст от 3,7% за изминалата година. Зад тези сухи числа обаче не стоят абстрактни пазарни механизми, а конкретна геополитическа логистика, нови заводи за военно-промишления комплекс, петролни доставки по море и масиран трансфер на технологии. Западната санкционна архитектура, градена с десетилетия, показва сериозни структурни пробойни под натиска на новата евразийска ос.

Суровият баланс на логистиката: Военни заводи срещу петролни танкери

Илюзията, че една държава може да бъде затворена в херметическа изолация до пълното ѝ изтощаване, за пореден път се сблъска с реалността на суровинните и индустриалните потоци. Американските кореспонденти Дасл Юн и Тимъти У. Мартин детайлно описват промяната, но за човека, който следи процесите извън пропагандните клишета, причините са ясни. Става дума за чист бартер и преразпределение на ресурси. Според цитираните разузнавателни доклади и сателитни данни, Пхенян е генерирал приходи и стоков еквивалент на стойност над 10 милиарда долара от средата на 2023 г. до края на миналата година единствено чрез масирани доставки на артилерийски снаряди, балистични ракети от серията Hwasong и боеприпаси за нуждите на Руската федерация.

Този финансов и стоков инжекцион влезе директно в командно дишащата севернокорейска икономика, но не под формата на зелени банкноти, които режимът няма къде да похарчи заради SWIFT ограниченията, а под формата на суров петрол, кокс, рафиниран дизел и промишлено оборудване. Твърди се, че руските пристанища в Далечния изток, по-специално терминалите около Владивосток и Находка, са се превърнали в основни логистични хъбове, откъдето севернокорейски танкери, често с изключени транспондери, пренасят суровини към пристанище Нампхо. Числата и сателитните снимки на нощното осветление в КНДР, което според анализатори е станало три пъти по-ярко в сравнение с периода преди пет години, показват, че енергийният дефицит в основните индустриални зони е частично преодолян. Енергията означава работа на металургичните комбинати в Чонджин и заводите за тежко машиностроене в Късон.

Към това трябва да се добави и споменатото в американските анализи разполагане на контингент, оценяван на около 15 000 военнослужещи. Извън чистата военна компонента, това споразумение носи на Пхенян дългосрочни финансови компенсации и най-вече директен достъп до руски космически и ракетни технологии, контролирани от "Роскосмос". Това обяснява защо Пхенян вече не изглежда като застинал в 70-те години на миналия век музей на азиатския комунизъм, а придобива контурите на силно милитаризирана, но работеща индустриална държава.

Китайският чадър и дигитализацията на Пхенян

Вторият стълб на тази стабилизация, който остава полускрит в западните доклади, е ролята на Пекин. Месечната търговия между Китай и КНДР достигна осемгодишен връх, като пограничният град Дандун функционира като огромна разпределителна гара. Официално Китай спазва резолюциите на ООН, но практиката показва друго. По улиците на Пхенян вече се движат китайски електрически автомобили, главно от марките BYD и Geely, внесени като "компоненти" или чрез фиктивни компании, регистрирани в Хонконг.

Свидетелствата на чужденци и дипломати, посетили столицата след частичното отваряне на границите, описват реалност, която сериозно се разминава с догмите за гладуващото население. Разбира се, Пхенян винаги е бил витрина за елита, но технологичната промяна е системна. Навлизането на мобилната платежна система, базирана на QR кодове, и масовото разпространение на смартфона Samhung показват наличието на работеща вътрешна мрежа и финансова инфраструктура. Австралийският туроператор Роуан Биърд, който има зад гърба си над сто посещения в страната, отбелязва, че традиционното чакане за транспорт е заменено от локално приложение за споделено пътуване, копиращо модела на Uber.

Зад тези битови детайли се крие сериозен геоикономически факт: КНДР е успяла да организира вътрешно сглобяване и частично производство на мобилни устройства. Над 50 местни марки бълват около половин милион апарата годишно. Компонентите — микрочипове от по-стари поколения, екрани и литиеви батерии — влизат по релси през река Ялу. Процесорната мощ на тези устройства може и да не отговаря на последните стандарти от Силициевата долина, но е напълно достатъчна за нуждите на администрацията, армията и вътрешния пазар. Това е класически пример за "импортозаместване", извършено под чадъра на китайския технологичен сектор.

Строителният бум и границите на растежа

Противоречията в цялата тази картина обаче остават сериозни и числата изискват хладен анализ. По време на конгреса на Работническата партия 42-годишният лидер Ким Чен Ун похвали икономическия обрат, сочейки изграждането на 10 000 нови апартамента в столицата за една година. Този обем наистина изпреварва темповете на жилищно строителство в големи американски мегаполиси като Лос Анджелис или Чикаго, но тук изниква въпросът за цената на този ресурс. Строителството в Северна Корея се извършва основно от строителни войски (трудови батальони), което означава нулева цена на работната ръка и брутална експлоатация. Циментът и арматурната стомана се произвеждат на място с въглища от местните басейни в Анжу, но машините и тежката техника изискват дизел, който идва директно от руските квоти.

Това изглежда логично в краткосрочен план, но има един сериозен проблем. Икономиката на КНДР в момента е изцяло изкривена и подчинена на нуждите на външната военна конюнктура. Тя е прегряла в сектора на тежката промишленост и производството на оръжия, докато селското стопанство извън механизираните зони около кооперативите в Южния Пхенян все още разчита на остарели методи и е силно уязвимо от климатични аномалии. Само преди пет години страната премина през дълбока продоволствена криза, предизвикана от пълното затваряне на границите заради пандемията. Сегашният растеж от 3,7% е по същество възстановяване от ниска база и пълно обвързване с руските военни поръчки.

Ако утре геополитическата ситуация се промени или интензивността на конфликта в Източна Европа намалее, Пхенян ще се окаже с огромни производствени мощности за 152-милиметрови снаряди, които няма на кого да продаде, и с прекъснати петролни доставки. За момента обаче Северна Корея се възползва максимално от ситуацията, доказвайки, че в епохата на суровинно разделение железопътните линии, заводите за барут и липсата на скрупули струват много повече от финансовите регулации на Запада. Спасението на режима не дойде от пазарни реформи, а от завръщането на чистия индустриален и военен прагматизъм.