/Поглед.инфо/ На 21 декември от летище „Фънхуан“ в Сан'я, Хайнан, излетя първият полет до Прага, който ще се изпълнява редовно въз основа на т.нар. „седма въздушна свобода“ за търговски линии.

„Седмата въздушна свобода“ в авиацията се отнася до правото на авиокомпании от дадена страна да извършват самостоятелни полети извън територията на собствената си страна, като осъществяват превоз на пътници и стоки между две други държави.

Маршрутът Сан'я – Прага ще се обслужва от казахстанската авиокомпания SCAT Airlines. Полетите ще се извършват два пъти седмично в двете посоки.