/Поглед.инфо/ Китайската Huawei ще продаде марката си Honor на фона на трудности, възникнали вследствие на санкциите, наложени от САЩ, се казва в изявление на компанията на официалния й сайт.

"Потребителският бизнес на Huawei беше подложен на огромен натиск напоследък. Това се дължи на продължаващата недостъпност на технически елементи, необходими за нашия бизнес с мобилни телефони", се казва в изявлението.

Купувач беше Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.

Huawei заяви, че се надява, че сделката трябва да помогне на свързаните с Honor продавачи и доставчици, „да преминат през този труден момент“.

След приключване на продажбата, Huawei няма да притежава акции и няма да участва в управлението на бизнеса или при вземането на решения в новия Honor.

Китайската компания припомни, че от създаването си през 2013 г. марката Honor е насочена към младежкия пазар, предлагайки телефони от ниския до средния ценови диапазон. През последните седем години Honor се превърна в марка смартфон, която доставя над 70 милиона устройства годишно.

По-рано САЩ обявиха разширяването на санкциите срещу китайската телекомуникационна компания Huawei. Още 38 дъщерни дружества на корпорацията са добавени в "черния списък".

Huawei е обвинен в сътрудничество с военните и разузнавателните агенции на Китай, както и във възможно шпиониране на клиентите. Компанията нарича претенциите на САЩ политически мотивирани и казва, че Вашингтон нарушава принципите на пазарната конкуренция.

Shenzhen Zhixin New Information Technology е основана от Shenzhen Smart City Technology Development Group и повече от 30 агенти и дилъри на марката Honor.

В изявлението не се посочва размерът на транзакцията, но по-рано в медиите се появи информация, че тя ще възлезе на 100 милиарда юана (повече от 15 милиарда долара).

Huawei е един от най-големите производители на телекомуникационно оборудване в света. По-специално, Huawei е един от лидерите на руския пазар за потребителски мобилни устройства.

САЩ обвиняват Huawei в сътрудничество с военните и разузнаването на КНР и евентуално наблюдение на клиентите и убеждават редица страни да не използват инфраструктурата и оборудването на Huawei при преминаване към 5G клетъчен стандарт. Китайската компания твърди, че обвиненията са неоснователни.

При това, в своя натиск върху съюзниците си, Съединените щати достигат до заплахи да прекратят предаването към тях на разузнавателни данни в случай, че продължат сътрудничеството си с китайски компании в областта на 5G.

От май миналата година Huawei е в „черния списък“ на САЩ, което блокира пътя му към закупуване на американски компоненти и технологии. Оттогава обаче САЩ на няколко пъти приемат отлагане на санкциитеза Huawei, което му позволява да закупи произведени в САЩ стоки за поддържане на мрежи и актуализиране на софтуерното осигуряване на съществуващите телефони.

Превод: ЕС

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели