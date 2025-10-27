/Поглед.инфо/ Синдзян-уйгурският автономен район винаги е бил от голямо значение, тъй като още от древността той е пресичан от множество търговски пътища, известни като Пътя на коприната, и които днес са заменени с автомагистрали и железопътни линии, пише в статия за австралийското издание Asia Pacific Defence Reporter неговият главен редактор Ким Бергман. В нея той споделя впечатленията си от неотдавнашна обиколка из района.

„Посещението в Синдзян беше поучително, защото изглежда, че Китай полага големи и постоянни усилия да подобри живота на уйгурите по начин, който е и икономически съвместим с целите на инициативата „Един пояс, един път“. Скептиците биха могли да твърдят, че всичко е било предварително режисирано – но идеята, че 30 журналисти, които можеха свободно да се разхождат из градовете по всяко време на деня и нощта, са били колективно манипулирани, не изглежда твърде правдоподобна“, пише Бергман.

Според него, „поне на пръв поглед, всякакви твърдения за някакъв геноцид срещу уйгурската култура са в пълно противоречие с това, което се вижда“. „Уйгурите – както и други, много по-малки малцинства, като казахите например – имат собствени вестници, както и телевизионни и радиостанции на своите езици. Китайското правителство полага специални усилия да съхрани тяхното културно наследство чрез музеи и различни реставрационни проекти. Хората изглеждат свободни да изповядват своята религия – с важното уточнение, че действията им винаги трябва да бъдат в рамките на закона, както е и в Австралия.“

Едно от посещенията в град Урумчи е било в колеж за обучение на бъдещи имами, в който около 1000 млади мъже живеят в пансион, получават халал храна и имат достъп до пълноценна библиотека с ислямска литература. Ако правителството водеше антиуйгурска политика, подобни места не биха съществували, а това не беше единичен случай, казва Бергман.

„Твърденията, че уйгурите се използват като робска работна сила, противоречат на редица правителствени програми, които насърчават местната заетост като начин за повишаване на жизнения стандарт. Правителството също така е наясно, че ако отново наложи строги мерки за сигурност, това може всъщност да засили радикализма, срещу който се бори“, смята австралийският журналист.

Местните уйгури биха искали Синдзян да бъде туристическа дестинация за повече австралийци. Регионът е приветлив, безопасен и изключително разнообразен в културно отношение. Отдалечен е – но именно това го прави още по-интересен и заслужаващ усилието да бъде посетен, пише в заключение Бергман.