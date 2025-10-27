/Поглед.инфо/ На 27 октомври в малайзийската столица Куала Лумпур се проведе 28-ата среща на лидерите на формата АСЕАН+3 (Китай, Япония и Южна Корея).

В нея участва китайският премиер Ли Цян, който заяви в речта си, че през изминалите десетилетия Източна Азия е била районът с най-бърз икономически ръст в света, като това се дължи на отварянето и сътрудничеството, опитът от които трябва да бъдат оценен и продължен.

„Източноазиатското икономическо чудо не е в минало, а в сегашно време. Китай е готов заедно с останалите страни да засили обвързването на стратегиите за развитие, да задълбочаваме сътрудничеството и отварянето, да освобождаваме непрекъснато икономическия потенциал и разширяваме пространството за развитие“, заяви Ли Цян.

На срещата бе приета съвместна декларация на АСЕАН+3 за засилване на регионално икономическо и финансово сътрудничество.