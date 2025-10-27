/Поглед.инфо/ На 27 октомври китайският външен министър Уан И участва в 13-ия пекински форум „Лантин“, където произнесе реч, озаглавена „Да реализираме Инициативата за глобално управление, за да изградим заедно общност на споделена съдба“.

В нея той припомни, че на приключилия миналата седмица Четвърти пленум на 20-ия ЦК на ККП е била подчертана необходимостта от разширяване на отварянето на високо ниво и формиране на международна ситуация, спомагаща за реализирането на взаимна изгода и изграждане на общност на споделена съдба.

Китай, който напредва в модернизацията, ще продължи да предоставя на света възможности за общо развитие, като същевременно ще поема повече ангажименти за напредъка на човечеството.

„Инициативата за глобално управление се стреми към справедливо бъдеще. Тя призовава за повишаване на представителството и гласа на развиващите се страни, за еднакво прилагане на международното право и правила, бързо преодоляване на различията в развитието между Глобалния Север и Глобалния Юг. Инициативата не само дава отговор на въпроса накъде да тръгне системата на глобалното управление, но и предлага ясна и осъществима пътна карта, която е в полза за защитата на законните права и интереси на страните от Глобалния Юг и за коренно поправяне на историческите несправедливости“, заяви Уан И.