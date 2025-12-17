/Поглед.инфо/ След посещенията си в Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Йордания, Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и външен министър на Китай, представи обиколката си в Близкия изток пред китайските медии.

„И трите страни подчертаха силната си поддръжка към принципа за „един Китай“, както и категоричната си подкрепа към китайския суверенитет, териториалната цялост и обединението на страната. Те коментираха, че противопоставяне на „независимостта на Тайван“ е нещо естествено. Толерантност към този въпрос би означавала одобрение на всички видове сепаратистки сили в международен план да дестабилизират света“, заяви Уан И.

Тази година се навършват 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Японският милитаризъм безсрамно започна агресивни войни под претекста на т.нар. „криза на оцеляването“. Този исторически урок никога не трябва да бъде повтарян. Всички народи по света, които ценят мира, трябва да останат бдителни срещу възраждането на милитаризма и фашистките сили и решително да се противопоставят на всякакви думи или действия, опитвайки да оправдаят колониалната агресия, подчерта първият дипломат на Китай.