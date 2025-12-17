/Поглед.инфо/ На 16 декември темата и логото на гала програмата за Пролетния фестивал за 2026 г. на Китайската медийна група бяха представени по време на 45-ия конгрес на Арабския съюз за радио и телевизия. Събитието привлече широко внимание от страна на водещи радио и телевизионни организации, медийни институции и представители на индустрията от арабските държави.

През февруари 2026 г. ще започне Годината на Коня по китайския календар. Конят е и важен литературен и художествен образ и в традиционната арабска култура. Представянето акцентира върху цялостната творческа концепция и визуалния стил на основния знак на Пролетния фестивал и отправи искрена покана към медийните организации и аудиторията в арабските страни да посрещнат заедно Китайската нова година.