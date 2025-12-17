/Поглед.инфо/ На срещата на върха на ЕС предстои да бъде взето решение как да бъдат използвани замразени руски активи. Днес на пресконференция на китайското МВнР беше обсъдено дали това решение ще отслаби доверието на Китай в инвестиционната среда на ЕС.

Говорителят Гуо Дзякун заяви, че Китай последователно се противопоставя на едностранни санкции, които нарушават международното право и не са разрешени от Съвета за сигурност на ООН. Съответните страни трябва да насърчават положителна атмосфера и да създават благоприятни условия за насърчаване на диалога и преговорите, като по този начин допринасят за политическо разрешаване на кризата в Украйна, а не обратното.