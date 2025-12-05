/Поглед.инфо/ На 1 декември в Найроби, Кения, се проведе среща на читателите на книгата на китайския председател Си Дзинпин „Управлението на Китай“. На събитието присъстваха около 200 души от множество различни сфери.

Гостите отбелязаха, че петият том на „Управлението на Китай“ е посветен на основното съдържание и научната система на идеите на Си Дзинпин за социализъм с китайска специфика в новата ера. Поредицата помага на международната общност да разбере по-добре практическите постижения и световното значение на модернизацията по китайски модел. За двустранните отношения между Китай и Кения, както и за общите на Китай с Африка, е от огромно значение провеждането на задълбочен обмен на опит в областта на управлението на страната. Не по-малко важно са и постигането на консенсус на страните от Глобалния Юг в областта на развитието, както и съвместната работа за изграждането на общност на споделена съдба.