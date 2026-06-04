Лавров удари по тезата на Рубио: Москва твърди, че вече е направила компромиса, който Вашингтон отказва да признае

/Поглед.инфо/ Руският външен министър Сергей Лавров публично оспори твърдението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че Москва не е готова на компромиси по украинския конфликт. Според Лавров Русия вече е приела предложения, представени по време на контактите между Владимир Путин и Доналд Тръмп, а истинският въпрос е защо Вашингтон продължава едновременно да говори за мир и да подкрепя Киев. Спорът между двамата дипломати показва колко далеч остават позициите на Москва и Вашингтон, въпреки продължаващите разговори за евентуално политическо уреждане.

Размяната на реплики между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио изглежда като поредния дипломатически спор, но всъщност разкрива много по-дълбок проблем. Не става дума само за различни оценки на преговорния процес. Става дума за това, че Москва и Вашингтон очевидно използват различни дефиниции за думата „компромис“.

Лавров заяви, че е бил изненадан от думите на Рубио пред Конгреса на САЩ, според които Русия не показвала готовност за отстъпки. Руският министър напомни, че Москва е приела предложения, обсъждани по време на контактите между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Според руската интерпретация именно това е било доказателство за готовност за политически процес.

Тук обаче започва разминаването. За Вашингтон компромис означава Москва да ревизира част от своите условия. За Кремъл компромисът вече е бил направен чрез самото съгласие за преговори и временно замразяване на определени военни сценарии. Двете страни говорят за едно и също явление, но влагат напълно различно съдържание.

От руска гледна точка основният проблем е, че американската политика продължава да съчетава дипломатически сигнали с военна подкрепа за Киев. Именно върху това акцентира Лавров, когато заяви, че Съединените щати постепенно започват да възпроизвеждат европейската линия на поведение. В Москва отдавна твърдят, че редица европейски столици не търсят бързо прекратяване на конфликта, а по-скоро опитват да спечелят време за укрепване на украинските позиции.

Тази руска теза не е нова. Тя присъства практически във всички официални изявления на Кремъл още от провалените преговори през 2022 година. Новото е, че подобни обвинения вече все по-често се отправят и към администрацията на Доналд Тръмп.

Лавров дори използва особено показателна формулировка, според която „войната на Байдън“ постепенно се превръща във „война на Тръмп“. Това не е просто медийна фраза. Това е политически сигнал към американското ръководство. Москва очевидно се опитва да покаже, че независимо от смяната на администрацията, практическата политика на Вашингтон по отношение на Украйна не е претърпяла радикална промяна.

Зад дипломатическите изявления стои и един по-прозаичен фактор — инфраструктурата на войната. Конфликтът отдавна не се определя само от решенията на генералите на фронта. Той се поддържа от производствени мощности, финансови потоци, военни бюджети, логистични коридори и многогодишни договори за въоръжение. Десетки американски и европейски компании работят по изпълнението на военни поръчки, чието действие се измерва не в месеци, а в години.

Това изглежда логично, но има един проблем. Колкото повече ресурси се инвестират в подобна система, толкова по-трудно става политическото отстъпление. Дори при наличие на политическа воля икономическата инерция започва да работи самостоятелно.

По тази причина днешният спор между Лавров и Рубио вероятно не е просто спор за формулировки. Той показва, че преговорният процес е навлязъл в етап, в който всяка страна вече се опитва да подготви международната аудитория за възможен провал на разговорите. Москва настоява, че е направила необходимите стъпки и че топката е в американското поле. Вашингтон от своя страна твърди, че именно Русия отказва необходимите компромиси.

Междувременно бойните действия продължават. Именно това е най-важният факт, който често се губи зад дипломатическите декларации. Докато външните министри спорят за интерпретации, фронтът продължава да поглъща ресурси, техника и хора. Железопътните линии работят, заводите изпълняват поръчки, военните бюджети растат, а всяка нова седмица прави бъдещото политическо уреждане още по-сложно.

През последните месеци Москва многократно подчертава, че изходна точка за всякакви преговори остават условията, формулирани от Владимир Путин през юни 2024 година. Те включват признаване на новите териториални реалности и отказ на Украйна от членство в НАТО. Киев продължава да отхвърля тези искания. Вашингтон също не показва готовност да ги приеме като основа за окончателно споразумение.

Точно тук се намира същинската задънена улица. Не в дипломатическите реплики и не в телевизионните интервюта. Проблемът е, че двете страни продължават да разглеждат бъдещето на Украйна през напълно различни стратегически карти. Докато това не се промени, всяка нова среща ще произвежда повече изявления, отколкото реални резултати.

Не е случайно, че паралелно с темата за Украйна все по-често се обсъждат и кризите в Близкия изток, отношенията между Вашингтон и Пекин, както и бъдещата архитектура на европейската сигурност. Всички тези процеси започват да се преплитат. Подобно на темите за разширяването на НАТО и военната индустриализация на Европа, украинският конфликт постепенно се превръща в част от много по-голям спор за устройството на света след края на еднополюсния момент.

Затова думите на Лавров заслужават внимание не толкова като дипломатическа реплика към Рубио, а като сигнал, че Москва все по-открито поставя под въпрос способността на Вашингтон да действа като посредник. А когато едната страна престане да вижда посредник, преговорите навлизат в съвсем различна фаза.