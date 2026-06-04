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Технологии

Близо 20 на сто от непълнолетните в САЩ са заменили училищните психолози с генеративни алгоритми през 2025 година

/Поглед.инфо/ Мащабното национално изследване на екипа от Харвардския медицински факултет, публикувано в специализираното издание JAMA Pediatrics, извади на повърхността сурови количествени показатели за структурната промяна в американската здравна инфраструктура. Данните за 2025 година сочат, че близо една пета от тийнейджърите в Съединените щати, или 19,2% от общата извадка, са пренасочили личните си кризисни нужди към генеративни алгоритми и чатботове. Този процес не е въпрос на мода, а на липса на логистичен капацитет в конвенционалното здравеопазване, където физическият достъп до специалисти изисква сериозен финансов ресурс и чакане с месеци. Скритият характер на това явление, при което две трети от субектите крият практиката си от семейната среда, превръща софтуерните платформи в нерегулирана алтернатива на социалната система.

Деж. Редактор Д-р Румен Петков 7006 прочитания
Близо 20 на сто от непълнолетните в САЩ са заменили училищните психолози с генеративни алгоритми през 2025 година
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Инфраструктурният дефицит зад дигиталната статистика

Зад сухите числа от доклада, обхващащ извадка, екстраполирана върху над 42 милиона американски тийнейджъри на възраст между 12 и 21 години, стои пазарен и логистичен капацитет, който реалният медицински сектор в САЩ очевидно не притежава. Когато 42,8% от тези близо 8 милиона потребители се обръщат към алгоритмични модели поне веднъж месечно, това не е забавление, а системна експлоатация на един безплатен и денонощно достъпен ресурс. Твърди се, че 91,7% от анкетираните оценяват тези интеракции като полезни, което повдига въпроса за реалното качество на стандартната училищна и семейна подкрепа зад океана.

Проблемът има дълбоки корени в разпределението на медицинския персонал и цената на застрахователните пакети в САЩ. Пазарът на терапевтични услуги е претоварен, а логистиката по осигуряване на реален, физически кабинет за милиони младежи в провинциалните щати е практически немислима при настоящите бюджети. Проучването, ръководено от Райън Макбейн, показва ясни демографски пробойни: момичетата се обръщат към софтуерните сурогати два пъти по-често от момчетата. Търсенето се концентрира най-силно във възрастовата група от 18 до 21 години – периодът, в който младежите напускат родителския контрол, сблъскват се с пазара на труда или с високите такси в колежите и губят правото на безплатни педиатрични консултации.

Парадоксът на паралелната терапия

Един от най-нюансираните и притеснителни изводи в доклада е свързан с групата респонденти, които вече са преминали през реален лекарски кабинет през последните шест месеца. Логиката сочи, че тези лица би трябвало да са получили необходимата експертна помощ и да са извън алгоритмичните платформи. Данните обаче показват точно обратното: именно младежите с пресни медицински консултации използват чатботовете най-интензивно. Числата не подкрепят тезата, че софтуерът просто запълва липсата на лекари; по-скоро той функционира като денонощно командно дишане между редките и скъпоплатени сесии с живи терапевти.

Този феномен беше подробно разгледан в по-ранни анализи на Поглед.инфо относно софтуерната замяна на хуманитарните професии, където се отчете, че липсата на регулаторен филтър превръща корпоративните сървъри в анонимни изповедални. Анонимността е ключовият дизел, който задвижва тази машина. Фактът, че почти две трети от потребителите не споделят за тези практики с приятели или роднини, издава дълбока криза на доверието в традиционните социални институции. Младежът предпочита да захрани с личните си данни и страхове базите данни на технологичните гиганти, вместо да премине през социалната стигма на семейния разговор.

Икономически и софтуерни реалности

Генеративните модели не притежават медицински лиценз, нямат етична отговорност и не са обвързани с Хипократовата клетва. Техните отговори се генерират на базата на вероятностни статистически модели, които предвиждат следващата най-подходяща дума в изречението. Когато едно дете в депресивно състояние подаде сигнал за криза, алгоритъмът изплюва компилация от текстове, събирани от интернет форуми и учебници. Това изглежда логично и евтино от гледна точка на разходите на технологичните компании, но крие сериозни рискове от системни грешки и халюцинации на софтуера, които не могат да бъдат контролирани в реално време.

Докато федералните институции в САЩ се опитват да прокарат закони за безопасност в дигиталното пространство, реалността на терен отдавна е изпреварила тромавата държавна машина. Младежката популация в момента провежда най-големия неконтролиран психологически експеримент в историята, без никой да води отчет за дългосрочните последствия върху когнитивното развитие и способността за изграждане на реални човешки връзки. Всичко това се случва на фона на затваряне на общински клиники и съкращаване на разходи за социални работници в редица американски щати, което превръща софтуера в единствената останала защитна мрежа, колкото и пробита да е тя.

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