България не изчезва от бедност: Илия Табаков разкри защо народите умират, когато изгубят смисъла си

В първата част на разговора Илия Табаков представя една от най-тревожните диагнози за състоянието на българското общество. Според него демографската криза е само външен симптом на много по-дълбок процес – загубата на обществен смисъл, национална цел и способност за дългосрочно планиране.
Разговорът засяга причините България да се превръща в износител на хора, ролята на глобализацията, кризата на идентичността, влиянието на външните модели върху националната култура, разпада на социалните връзки и опасността обществото да престане да вярва в собственото си бъдеще.
Илия Табаков анализира и понятието за „война за съзнанието“, която според него определя голяма част от политическите и културните процеси в съвременния свят.
Вторачаст: .....
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