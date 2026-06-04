България не изчезва от бедност: Илия Табаков разкри защо народите умират, когато изгубят смисъла си

/Поглед.инфо/ Защо България продължава да губи хора, въпреки че светът е по-богат и технологично по-развит от всякога? Защо младите поколения все по-често търсят бъдещето си извън родината? В първата част на разговора с Владимир Трифонов авторът на книгата „Националното самоубийство“ Илия Табаков прави безпощаден анализ на демографския срив, разпада на социалната тъкан, кризата на идентичността и загубата на национален хоризонт. Според него най-опасната война на XXI век не се води за територии, а за съзнанието на хората.

В първата част на разговора Илия Табаков представя една от най-тревожните диагнози за състоянието на българското общество. Според него демографската криза е само външен симптом на много по-дълбок процес – загубата на обществен смисъл, национална цел и способност за дългосрочно планиране.

Разговорът засяга причините България да се превръща в износител на хора, ролята на глобализацията, кризата на идентичността, влиянието на външните модели върху националната култура, разпада на социалните връзки и опасността обществото да престане да вярва в собственото си бъдеще.

Илия Табаков анализира и понятието за „война за съзнанието“, която според него определя голяма част от политическите и културните процеси в съвременния свят.

Вторачаст: .....

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