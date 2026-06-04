Петима младежи, които преведоха селския живот на езика на модерния град

/Поглед.инфо/ Ярък пример за този възход е малкото планинско село Сяцунба. Там петима млади творци, завършили художествена академия, успяват само за 49 дни да изградят прочутия днес туристически комплекс „Танли Тануай“, вдъхвайки нов живот на една стара, изоставена селскостопанска постройка, превръщайки я в модерно кафе. От откриването през април 2024 г. то е посетено от над 200 000 туристи, генерирайки приходи от над 20 милиона юана и осигурявайки допълнителни 1 милион юана за местния бюджет на Сяцунба.

Дзян Ян, съосновател и генерален мениджър на проекта и родом от Ъншъ, след дипломирането си от академията години наред е работил в сферата на търговското планиране и дизайн в провинция Джъдзян и град Чънду. През този период той наблюдава успешното развитие на редица селски райони в страната и често се пита кога хората в родния му край ще имат свое приятно място за уикенда, подобно на жителите на големите градове.

Приятелите, които го придружават, споделят същата съдба – всички те са местни младежи, завършили художествената академия и натрупали опит в големите градове в сферата на образователните лагери, маркетинга и дизайна. И връщайки се в родния край у тях се ражда обща идея: да използват погледа на изкуството, за да „преведат“ обикновените и дори пренебрегвани селски детайли на езика на градския човек. Целта им е да създадат пространство, заради което хората от града биха пътували специално, за да го разгледат, да поседнат в него или да отседнат за почивка.

В началото на 2024 г. екипът на Дзян Ян официално се установява в село Сяцунба. Идеите им веднага съвпадат с визията на местните власти и заедно създават компания. От първата копка до официалното откриване изминават едва 49 дни, в които селото се променя до неузнаваемост. Тази арт галерия на открито, превърнала селския пейзаж в своеобразно платно, бързо става новата емблема на туризма в района.

От април 2024 г. насам комплексът „Танли Тануай“ е посрещнал над 300 организирани групи – включително корпоративни тиймбилдинги, държавни делегации и ученически екскурзии – превръщайки се в истински модел за това как изкуството може да промени живота и да съживи едно малко планинско село.