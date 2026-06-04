Петима младежи, които преведоха селския живот на езика на модерния град

Дзян Ян, съосновател и генерален мениджър на проекта и родом от Ъншъ, след дипломирането си от академията години наред е работил в сферата на търговското планиране и дизайн в провинция Джъдзян и град Чънду. През този период той наблюдава успешното развитие на редица селски райони в страната и често се пита кога хората в родния му край ще имат свое приятно място за уикенда, подобно на жителите на големите градове.
Приятелите, които го придружават, споделят същата съдба – всички те са местни младежи, завършили художествената академия и натрупали опит в големите градове в сферата на образователните лагери, маркетинга и дизайна. И връщайки се в родния край у тях се ражда обща идея: да използват погледа на изкуството, за да „преведат“ обикновените и дори пренебрегвани селски детайли на езика на градския човек. Целта им е да създадат пространство, заради което хората от града биха пътували специално, за да го разгледат, да поседнат в него или да отседнат за почивка.
В началото на 2024 г. екипът на Дзян Ян официално се установява в село Сяцунба. Идеите им веднага съвпадат с визията на местните власти и заедно създават компания. От първата копка до официалното откриване изминават едва 49 дни, в които селото се променя до неузнаваемост. Тази арт галерия на открито, превърнала селския пейзаж в своеобразно платно, бързо става новата емблема на туризма в района.
От април 2024 г. насам комплексът „Танли Тануай“ е посрещнал над 300 организирани групи – включително корпоративни тиймбилдинги, държавни делегации и ученически екскурзии – превръщайки се в истински модел за това как изкуството може да промени живота и да съживи едно малко планинско село.