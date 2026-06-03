Все повече младежи предпочитат да живеят в китайски села

/Поглед.инфо/ Връщането на младите в селата е ключов фактор за развитието на селските райони и дава жизненост за интеграцията. Все повече младежи предпочитат да се развиват в селата, така те добавят талант и жизнена атмосфера в селските райони.

Село Аншан до град Нинбо, провинция Джъдзян, е добър пример за този модел.сутринта Луо Данфън вече започва подготовката за откриването на нейния четвърти търговски обект в селото. От оформлението до производството на продукта, тя се справя с всяка стъпка усърдно.

През 2023г. Луо Данфън за първи път посещава село Аншан и се влюбва в това красиво и спокойно място. После тя взема смелото решение да затвори магазина си за дрехи в провинция Хунан и донася продуктите си в селото. От тогава насам започва бизнеса си в селото, който включва кафене с ръчно изработено кафе, лекото бистро и дрехи.

С инвестиция от над 1 милион юана, тя възвръща инвестицията си само за шест месеца – нещо, което Луо Данфън не би могла да си представи, когато за първи път стартира бизнеса си в селото. Това преживяване затвърждава решимостта ѝ да остане и да се установи в селския район. От кафене „Шъфей“ през 2023 г. до магазин за хранителни стоки „Шаншанлайчъ“ днес тя е отворила четири различни вида търговски обекта по кратък 50-метров селски път. Тя смята, че в селския район също има голям потенциал. Способността на Луо Данфън да стартира успешно своя проект в Аншан се дължи не само на присъщите предимства на Аншан, но и е неразделна част от един човек – Джан Сяочън. През 2018г. село Аншан планира да привлече проекти за иновации от младежи. Джан Сяочън, която е завършила в катедрата по архитектура на университета Джъдзян, също била привлечена от превъзходната природна среда в района. Те бързо постигнали споразумение и заедно с екипа ѝ наели стари фабрични сгради в селото.

Уникалната бизнес среда в селските райони, сравнително ниският наем и непрекъснатото подобряване на външния вид на село Аншан, привлекли много градски предприемачи. Разрушените къщи и бездействащите промишлени сгради по улицата били превърнати в модерни кафенета и пекарни, а някога изоставеното село внезапно се превърнало в оживено.

Сега в село Аншан има повече от 50 магазина с разнообразни видове стоки и над 500 млади хора са започнали бизнес, работят или учат в селото. Селото им е осигурило и удобство по отношение на храна, настаняване и транспорт.

Притокът на млади хора в селото не само донася жизненост и енергия, но и значително увеличава доходите на жителите. Село Аншан, което някога е било слабо населено, сега приема над 450 хиляди туристи годишно, като колективният икономически доход на селото надхвърля 4 милиона юана, а оперативният доход - 2,5 милиона юана.