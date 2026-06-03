Изложение в Тиендзин показва как изкуственият интелект променя корабоплаването

/Поглед.инфо/ В Тиендзин беше открито четвъртото издание на Международното изложение на корабоплавателната индустрия, което тази година поставя акцент върху възможностите на изкуствения интелект в сектора.

В рамките на четиридневния форум компании и експерти представят решения в областта на зеленото корабоплаване, морското оборудване, логистиката и интелигентните пристанища.

Според представители на бранша изкуственият интелект ще играе все по-важна роля в оптимизирането на транспортните процеси и вземането на решения. Експертите подчертават, че новите технологии трябва да подпомагат професионалистите в сектора, а не да заменят тяхната експертиза. Според китайски специалисти AI системите вече се развиват от инструменти за анализ към интелигентни агенти, способни самостоятелно да изпълняват конкретни задачи и да повишават ефективността на логистичните операции.