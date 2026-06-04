Иран удари американски разрушител? Техеран обяви отмъщение, Пентагонът отрича, а примирието се разпада

/Поглед.инфо/ Иранските държавни медии съобщиха за удар срещу команден център на американски разрушител в Оманския залив като отговор на предполагаема американска агресия срещу ирански сили. Централното командване на САЩ категорично отрича подобен инцидент. На този фон Вашингтон и Техеран продължават да твърдят, че работят по политическо споразумение, докато паралелно си разменят военни удари. Противоречивите информации показват колко крехко е всяко примирие в региона и колко бързо Ормуз и Оманският залив могат да се превърнат в център на нова ескалация.

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Удар, който може и да не се е случил

Най-важният факт в случая е, че засега няма независимо потвърждение за твърдението на иранската държавна телевизия IRIB. Техеран твърди, че е нанесен удар по команден център на американски разрушител в Оманския залив. Американското Централно командване отрича. Между двете версии стои познатата мъгла на информационната война, в която всяка страна използва новините като продължение на бойните действия с други средства.

Подобни съобщения обаче рядко възникват случайно. Дори когато дадена атака не е довела до сериозни поражения или не е достигнала целта си, самото публично съобщение изпълнява политическа функция. То демонстрира готовност за ответни действия и създава впечатление, че противникът не може да действа безнаказано.

Оманският залив не е периферия. Това е един от ключовите морски коридори на планетата. През него преминава достъпът към Ормузкия проток, а оттам и значителна част от световната търговия с нефт и втечнен газ. Всеки инцидент в тази зона незабавно се следи от енергийните пазари, застрахователните компании и военноморските щабове.

Странната комбинация между преговори и удари

Паралелно с взаимните обвинения се водят и преговори. Според изявленията на Доналд Тръмп контактите между Вашингтон и Техеран продължават. Иранският външен министър Абас Арагчи също говори за работа по окончателните формулировки на възможно споразумение.

На пръв поглед това изглежда противоречиво. В действителност подобна практика е обичайна за Близкия изток. Историята на региона е пълна с периоди, в които дипломати и военни действат едновременно. Преговорните маси работят, докато ракетите продължават да летят.

Проблемът е, че подобна система функционира само докато и двете страни смятат, че контролират ескалацията. Един сериозен удар с големи жертви може да разруши цялата конструкция за часове.

Петият флот остава основната цел

Иранските изявления засягат и щаба на Пети американски флот. Именно тази структура е гръбнакът на американското военно присъствие в Персийския залив. Оттам се координират операции в района на Бахрейн, Кувейт, Арабско море и голяма част от Индийския океан.

За Техеран американските военноморски сили представляват постоянен инструмент за натиск. За Вашингтон пък именно флотът гарантира свободното движение на енергийните потоци и защитава регионалните съюзници.

Това създава парадокс. Иран няма възможност да измести американското присъствие от региона, но разполага с достатъчно ракети, дронове и морски средства, за да превръща всяко американско разгръщане в скъпа и рискова операция.

Цената на постоянната ескалация

Зад политическите декларации стоят конкретни числа. Всеки допълнителен американски кораб в региона означава милиони долари оперативни разходи дневно. Всяка нова иранска ракетна кампания изисква производство, логистика и презареждане на складовете.

Военната конфронтация не се води само с лозунги. Тя се води със заводи, гориво, пристанища, ремонтни мощности и непрекъснати доставки на боеприпаси. Именно затова и Вашингтон, и Техеран продължават да търсят политически решения, дори когато публично демонстрират непримиримост.

Събитията през последните дни показват, че регионът остава далеч от стабилност. Независимо дали ударът срещу американския разрушител е факт или елемент от информационната война, самото появяване на подобни твърдения показва колко лесно Близкият изток може да се върне към пряка конфронтация между Съединените щати и Иран.