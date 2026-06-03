Пристанищната икономика на Китай надхвърли 7 трилиона юана през 2025 г.

Вътрешните речни пристанищни центрове също отбелязват значителен принос, като свързаната с тях икономическа дейност достига 2,7 трилиона юана. Подкрепяни от пристанищната икономика, особено бързо се развиват стратегически нововъзникващи индустрии като химическото производство, електронното оборудване и автомобилостроенето.
Според авторите на доклада бъдещото развитие ще бъде насочено към по-тясна интеграция между пристанищата, индустрията и градовете, както и към изграждането на по-интелигентни и екологични пристанищни системи.