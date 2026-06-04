В отговор на това говорителят на китайското посолство във Великобритания заяви, че обвиненията за т.нар. „китайска шпионска заплаха“ са измислени от нищото и представляват злонамерена клевета, което китайската страна осъжда категорично.
„Трябва да се отбележи, че „Алиансът на петте очи“ е най-голямата разузнавателна организация в света, чиито членове безсрамно извършват шпионски дейности и кражби на тайни по целия свят, именно те са истинската заплаха за миролюбивите държави. Призоваваме британската страна незабавно да прекрати тази нелепа постановка, в която тя самата е сценарист и режисьор, като крадецът вика „дръжте крадеца“, в противен случай ще си навлече само позор“, подчерта говорителят.