/Поглед.инфо/ Британската разузнавателна служба MI5, съвместно с другите държави от „Алианса на петте очи“, публикува т.нар. „предупреждение за сигурност“, в което се твърди, че китайските разузнавателни служби установяват контакт с лица от западни държави чрез фалшиви обяви за работа в интернет, с цел да откраднат военна, политическа и научно-техническа секретна информация.

В отговор на това говорителят на китайското посолство във Великобритания заяви, че обвиненията за т.нар. „китайска шпионска заплаха“ са измислени от нищото и представляват злонамерена клевета, което китайската страна осъжда категорично.

„Трябва да се отбележи, че „Алиансът на петте очи“ е най-голямата разузнавателна организация в света, чиито членове безсрамно извършват шпионски дейности и кражби на тайни по целия свят, именно те са истинската заплаха за миролюбивите държави. Призоваваме британската страна незабавно да прекрати тази нелепа постановка, в която тя самата е сценарист и режисьор, като крадецът вика „дръжте крадеца“, в противен случай ще си навлече само позор“, подчерта говорителят.