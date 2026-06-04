166 чуждестранни компании получиха одобрение за пилотно предоставяне на телекомуникационни услуги с добавена стойност в Китай

Предприятията, получили разрешение за пилотно предоставяне на телекомуникационни услуги с добавена стойност, могат съгласно закона в страната да развиват дейност в области като интернет центрове за данни, услуги за достъп до интернет и информационни услуги, като по този начин предоставят на китайските потребители по-разнообразни телекомуникационни услуги и продукти.
Министерството на промишлеността и информационните технологии заяви, че ще продължи да насърчава отварянето на телекомуникационния сектор към чуждестранни инвестиции и ще подкрепя навлизането на повече чужди компании, отговарящи на изискванията на телекомуникационния пазар в страната.