12,9 млн. китайски ученици ще се явят на ежегодния приемен изпит за висше образование

Тази цифра отбелязва лек спад в сравнение с миналогодишния брой от 13,35 млн. участници.
Министерството заяви, че местните власти ще получат указания да поддържат сигурна онлайн среда за изпита, както и безопасна и подредена обстановка около изпитните центрове.
Ще бъдат стартирани специални кампании за борба с продажбата на устройства за измама, измамите с фалшиви самоличности и нерегламентираните практики на институциите за подготовка и обучение за изпита, заяви министерството.
Министерството също така ще насочва местните власти в предотвратяването и борбата с високотехнологичните измами и активно ще насърчава използването на интелигентни системи за наблюдение и проверка.