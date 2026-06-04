12,9 млн. китайски ученици ще се явят на ежегодния приемен изпит за висше образование

/Поглед.инфо/ Общо 12,9 млн. китайски ученици ще се явят на тазгодишния национален приемен изпит за висше образование, известен още като „гаокао“, който започва на 7 юни, съобщи в сряда Министерството на образованието.

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Тази цифра отбелязва лек спад в сравнение с миналогодишния брой от 13,35 млн. участници.

Министерството заяви, че местните власти ще получат указания да поддържат сигурна онлайн среда за изпита, както и безопасна и подредена обстановка около изпитните центрове.

Ще бъдат стартирани специални кампании за борба с продажбата на устройства за измама, измамите с фалшиви самоличности и нерегламентираните практики на институциите за подготовка и обучение за изпита, заяви министерството.

Министерството също така ще насочва местните власти в предотвратяването и борбата с високотехнологичните измами и активно ще насърчава използването на интелигентни системи за наблюдение и проверка.