Китай представя най-новите си открития за културните взаимодействия през бронзовата епоха

/Поглед.инфо/ Артефактите от карнеол, открити в прочутите руини Сансиндуей, свидетелстват за ранни междурегионални търговски връзки, разкривайки търговската мрежа и културните връзки на Китай през цялата бронзова епоха, съобщи Провинциалният институт за културни реликви и археология в Съчуан.

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Лиу Дзиенчън, асоцииран изследовател в института, съобщи, че 11 карнеолинови мъниста, датиращи от около 1200-1000 г. пр.н.е., са били открити в жертвените ями в Сансиндуей.

Според Лиу те представляват най-южните артефакти от карнеол, известни от същия период в Китай, и предоставят решаващи доказателства за възстановяване на произхода и разпространението на суровините за карнеол и бижутата от мъниста в Източна Азия.

След като извършиха анализ на микроелементите в карнеолните мъниста, археолозите откриха, че суровината не е местна, а произхожда от пояса Яншан, на повече от 1000 километра северно от Съчуанската котловина.

„Моделът на разнообразна, но интегрирана китайска цивилизация вече е бил оформен и развит преди хиляди години“, добави изследователят.

Кернелиеви мъниста внезапно се появяват в големи количества в гробниците на високопоставени лица от династията Западна Джоу (1046 г. пр.н.е.–771 г. пр.н.е.), като се считат за символ на социалната йерархия и културната идентичност.

Според експерти карнеолните мъниста, открити в жертвените ями в Сансиндуей, заедно със златни и нефритени изделия, слонова кост и други ценни жертвени предмети, сочат, че елитът на древното кралство Шу по онова време е имал достъп до скъпоценни предмети от далечни региони, а самият акт на размяната е бил и демонстрация на статус и престиж.