Абонирай се
Поглед към Китай

Пекин създава иновационен център за космически изчислителни технологии

/Поглед.инфо/ Пекин одобри създаването на първия в столицата иновационен център за космически изчислителни технологии, който ще обедини цялата производствена верига в тази област и ще даде тласък на развитието на сектора на сателитния интернет на нещата, съобщава списание „Science and Technology Daily“

Поглед Инфо 3598 прочитания
Пекин създава иновационен център за космически изчислителни технологии
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Иновационният център е определил шест основни области на изследване и ще бъде официално открит в края на юни. Космическите изчисления се отнасят до една нововъзникваща изчислителна парадигма, която разгръща възможности за обработка на данни, съхранение, интелигентен анализ и вземане на решения на орбитални платформи като спътници и космически станции.

Иновационният център се ръководи съвместно от Пекинския университет по пощи и телекомуникации и водещи предприятия в сектора на космическите изчисления.

Пекин е дом на най-пълната верига от аерокосмически и изчислителни индустрии в страната, заяви Уан Шангуан, декан на Факултета по компютърни науки в университета. Той добави, че градът обединява компании за ракети и спътници, големи моделиращи фирми и предприятия за чипове, предоставяйки уникална основа за развитието на космическите изчисления.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
Д-р Пламена Заячка - кандидат за кмет на р-н Средец , гр. София
Препоръчано събитие

Д-р Пламена Заячка - кандидат за кмет на р-н Средец , гр. София