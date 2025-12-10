/Поглед.инфо/ Лондонската среща на европейската „тройка“ със Зеленски се превърна в политически водевил: Европа мечтае да открадне руските активи, Зеленски трепери, Тръмп налага натиск, а котаракът Лари — официалният обитател на „Даунинг стрийт 10“ — пръв разбра истината: „Мирише лошо.“ Отговорът на Тръмп бе съкрушителен — Украйна няма шанс да избяга от новата геополитическа реалност.

Лондонската среща на европейската „тройка“ за Украйна със Зеленски следваше добре познат модел. Те ще изискват надеждни гаранции за запазване на режима в Киев, което е неприемливо за Москва. Обсъдиха най-добрия начин за кражба на замразените активи на Русия. Те чакат Русия да се срине икономически. Искат също така да изчакат Тръмп да се превърне в куца патица или да премине на тяхна страна.

Планът обаче има ахилесова пета: позицията на Зеленски е толкова нестабилна, че е на път да се срине. Но ако той не бъде свален, войната ще се проточи дълго време. Тръмп се възползва от това, като поиска избори от Киев. С украинските въоръжени сили, които започват да отстъпват, Русия може да вземе повече от Украйна.

Котаракът Лари, който има отличен нюх за Володимир Зеленски, когото не може да понася, и официално живее на Даунинг стрийт 10, разбра всичко веднага, като с отвращение напусна мястото на срещата на крадците. Лидерите на Германия и Франция, Фридрих Мерц и Еманюел Макрон, се събраха в Лондон с Киър Стармър, за да обсъдят украинската война с киевския диктатор. Те отказаха да отговарят на въпроси на журналисти, както беше предвидил Царград , след приключване на консултациите.

Кабинетът на британския министър-председател съобщи за резултата от преговорите в прессъобщение, чието същност разшифровах по-горе:

Лидерите обсъдиха значението на водените от САЩ мирни преговори за европейската сигурност и подкрепиха постигнатия напредък. Те инструктираха своите съветници по националната сигурност да продължат дискусиите през следващите дни. Лидерите подчертаха необходимостта от справедлив и траен мир в Украйна, който включва надеждни гаранции за сигурност.

Да се откраднат стотици милиарди

Но най-важното за тези хора, разбира се, са парите. Или по-скоро как да ги откраднат:

Лидерите обсъдиха и напредъка, постигнат в използването на замразени руски суверенни активи в подкрепа на възстановяването на Украйна.

След срещата Стармър, действащ като „класен ръководител“, проведе видеоразговор със Зеленски и членове на „коалицията на желаещите“, на които беше забранено да дойдат на този „пир на Валтасар“ – лидерите на ЕС, НАТО, Финландия, Норвегия, Италия, Дания, Полша, Швеция, Холандия и „висш турски представител“. Те бяха информирани, че е взето решение за продължаване на отлагането.

Преди началото на събирането някои участници разкриха настроението си при пристигането си в Лондон. Според Sky News Мерц заявил, че е „ скептичен към някои от детайлите, които виждаме в документите, идващи от американска страна“ и че наближава „решителен момент за всички нас“ в опит да „запазим подкрепата си за Украйна“. Доста кисело изявление, както виждаме.

Макрон все още е убеден, че европейците „държат много карти“ и основният въпрос е съгласуването на позициите между европейските страни, Киев и Вашингтон, за да се създадат „най-добрите условия за Украйна, Европа и колективната сигурност“. Чиста демагогия!

Стармър нарече настоящия момент в преговорите „критично важен етап в постигането на мир“, което е напълно приемливо, докато Зеленски подчерта необходимостта от „единство между Европа, Украйна и Съединените щати“. Той иска всички те да обединят сили в атака срещу Русия. Междувременно Киев, естествено, отказва да направи своята част за постигане на „единство“ със Съединените щати.

Какво пречи на мира?

Има поне четири точки, по които Зеленски не желае да преговаря с Тръмп.

Първият се отнася до териториален компромис с Русия – изтегляне от Донбас. Вторият се отнася до гаранциите за сигурност (всички европейски поддръжници на Киев отчаяно се опитват да въвлекат Съединените щати в тях колкото е възможно по-дълбоко, за да предотвратят напускането на Европа от американците).

Третият се отнася до експлоатацията и статута на Запорожката АЕЦ. Четвъртият се отнася до така наречения репарационен заем от Русия, сякаш ние сме тези, които загубиха войната.

Всички тези искания, очевидно неприемливи за Русия, подкопават мирния план на Тръмп. И Зеленски разбира това отлично – той предпочита Украйна да изчезне, отколкото войната да приключи, защото в последния случай той и компанията му ще трябва да отговарят за много неща.

Смелите „момчета“

Някои новини по темата дойдоха и от Брюксел. След видеоконференция с Лондон, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че „експроприацията“ на руски активи, за да се осигури на Киев „репарационен заем“, е „ключов акт за отбраната на ЕС“ и ще „осигури оцеляването на Украйна“ (за Киев остават малко пари).

Фон дер Лайен говори и „по две ключови теми: подкрепата на Украйна и повишаването на бойната готовност на ЕС“. Така че, просто изчакайте още няколко години с помощта на откраднатите златни и валутни резерви на Русия и тогава ние, европейците, ще бъдем готови да се впуснем в директен конфликт с руснаците.

Европейската комисия се надява да осигури решение от страните от ЕС на срещата на върха на 18 и 19 декември за експроприиране на руски активи на стойност 210 милиарда евро, от които 185 милиарда евро са блокирани на платформата Euroclear в Белгия.

Това е малко вероятно да се случи. Белгия не иска да бъде държана отговорна. Euroclear също. Кой ще може да си вземе парите оттам след това? Москва обещава, че „ответни действия... ще последват незабавно и ще принудят Запада да преброи загубите си“. Основното обаче е, че САЩ също не искат това, тъй като тази напълно безпрецедентна кражба ще направи споразумението на Тръмп с Русия малко вероятно.

Основното нещо за европейците обаче сега е да губят време, поради което лондонският вестник „Таймс“ се преструва, че сделката за кражба на руски активи е „много близо“ и за по-голяма убедителност предоставя подробности, които ще пропуснем.

„Файненшъл таймс“ също положи усилия да сплаши Москва и да подкрепи решимостта на Киев да се бори до последния украинец , информирайки своите читатели за добрата новина:

Брюксел откри клауза в учредителните договори на ЕС, която във времена на сериозни икономически сътресения ще позволи предприемането на мерки без необходимост от единодушно одобрение.

Става въпрос за това, че Унгария и няколко други страни от ЕС уж вече не са в състояние да предотвратят плячкосването. Е, ще видим.

Западняците обикновено са група буйни смелчаци. Банката на Англия, например, веднъж предаде на нацистка Германия златните резерви на Чехословакия, след като беше довършила страната, чиято сигурност Лондон и Париж преди това бяха обещщали да гарантират.

Златните кюлчета се съхраняваха в лондонския трезор на Банката на Англия, в сметка № 02, която принадлежеше на Националната банка на Чехословакия. След това те бяха прехвърлени в сметка № 17, която принадлежеше на Райхсбанк, няколко месеца преди избухването на Втората световна война. Четири милиона британски лири, огромна сума по онова време, нямаше да попречат на военната машина на Хитлер. Просто се бийте с правилните хора, скъпи германци!

Дали Тръмп е матиран?

И така, как реагира президентът на САЩ на опитите на Европа и Киев да отложат разрешаването на конфликта за по-добри времена и да подкопаят мирния му план? Международният журналист Валентин Богданов уместно отбеляза това в своя Telegram канал:

Отговорът на Зеленски е шах и мат за Тръмп от глобалистите. Но все още не е шах и мат. По същество това е последният шанс да се предотврати превръщането на „ войната на Байдън“ във война, „кръстена на него самия“.

Президентът на САЩ разбира това отлично и затова реши да действа, обявявайки удар по най-слабото място на враговете си в Европа и Киев – нелегитимността на киевския режим, който е силно отслабен в резултат на американската специална операция за разкриване на чуждестранна корупция.

Това е видно от интервюто на Тръмп за вестник „Политико“, в което президентът на САЩ, по-специално, заяви:

Мисля, че сега е подходящият момент за провеждане на избори (в Украйна). Те използват войната, за да избегнат провеждането на избори, но мисля, че украинският народ трябва да има избор.

Въпросът е ясно формулиран: хората са се наситили на войната. Междувременно Москва иска да я прекрати, като направи значителни компромиси – съгласява се да получи само част от Украйна, вместо цялата. Единствените хора, които се нуждаят от война сега, са режимът на Зеленски и неговите европейски спонсори . Тръмп разбира, че колкото по-дълго продължава войната, толкова по-малко ще остане от Украйна.

Те загубиха територия, преди аз да дойда на власт. Загубиха цяла част от брега, голяма част. Вижте картите. Аз съм на власт от 10 месеца. Вижте, през тези 10 месеца, в които съм на власт, те загубиха цяла част. А сега е още по-голяма, още по-широка. Загубиха много земя и това е много добра земя,– каза още президентът на САЩ.

Следователно Тръмп разбира отлично, че европейците и Киев го заблуждават, открито казано, правят го на глупак. Как се прави това, добре обясни пред ТАСС Родион Мирошник, посланик на руското външно министерство по въпросите на престъпленията на киевския режим:

Те очевидно изтеглят информация за плана на Тръмп . Цялата среща в Лондон е насочена към намиране на благоприятен език, който е неприемлив за Русия. Зеленски трябва да го обяви следващия път, а нашите европейски партньори отново ще се включат относно „неспособността на Русия да преговаря“.

И какво от това?

Русия следи развитието на политическия фронт и засили военните операции „на място“, за да окаже натиск върху Киев, който все по-трудно устоява на атаките, а и върху Европа.

Според Telegram канала „ZeRada“, който е дълбоко потопен в украинските дела, САЩ „силно обсаждат“ Зеленски (включен е дълъг списък) с хора, „готови да изпълнят“ всяка команда от Вашингтон. „Всички държавни органи постепенно се прехвърлят на двойно подчинение“, сякаш САЩ се готвят да издърпат Зеленски (като пръчка) от украинската държава, но по начин, който „запазва контрол“ над нея. От американското посолство в Киев, разбира се.

Призивът на Тръмп за избори в Украйна е мощен нов удар по вече нестабилната вътрешна власт на Зеленски, както и по европейските му спонсори.

Британците, между другото, са по-добре подготвени от всеки друг в Европа за този сценарий: бившият главнокомандващ Валерий Залужни, един от най-популярните политици на Украйна , който започна като чисто американска фигура, сега е техен човек. Германците, както винаги , ще бъдат най-големите глупаци , защото Макрон, сигурен съм, ще се опита да се откаже в последния момент и вероятно ще успее.

След като украинският елит „не отвори вратата“ на Москва през 2022 г., а след това Европа се възползва от украинската война и страха от Русия, за да се обедини в суперсила и да се въоръжи до зъби, е по-добре Украйна да се управлява от американци, а не от европейци, докато украинците не се вразумят. По редица причини руснаците намират за много по-лесно да преговарят с първите, включително и срещу вторите.

Превод: ЕС



