ОПЕК+ преначертава квотите: Скокът от 920 000 барела дневно и сянката на застрахователния шок в Ормуз

/Поглед.инфо/ Вдигането на добива от ОПЕК+ с близо милион барела дневно през септември така и не укроти пазара. Докато Brent трайно надхвърля прага от 106 долара за барел, а логистичните разходи и морските застраховки в Близкия изток изпомпват над една трета от стойността на самите суровини, картелът се готви за спешна корекция на квотите. На заден план се предоговарят правилата за 2027 г. под натиска на инфлацията, дизеловия дефицит и геополитическото прегрупиране между Москва и Вашингтон.

По публикации на чуждестранни аналитични издания и данни от месечния доклад на ОПЕК. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

ТРАНСПОРТНИЯТ КЛАПАН ЯДЕ МАРЖА: $106 ЗА БАРЕЛ ПРИ ПРАЗНИ РЕЗЕРВОАРИ И ПОЖАР В ЛОГИСТИКАТА

Пазарът на суров петрол отдавна спря да реагира на класическите фундаментални показатели за търсене и предлагане. Фактът, че през септември Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) успя да възстанови и повиши сумарния си добив с близо 920 000 барела на ден – достигайки средно равнище от 25,1 милиона барела дневно – по никой начин не облекчи финансовия натиск върху крайните консуматори. Фючърсите на суровия петрол сорт Brent трайно се установиха над нивото от 106,07 долара за барел. Годишното поскъпване от над 73 процента говори ясно: търговците вече не калкулират единствено изпомпания от недрата барел, а физическата му способност да стигне до рафинерията.

Застрахователната котва в Близкия изток

Критичният възел в момента не се намира на самата сондажна кула, а в теснините на Ормузкия проток и прилежащите акватории на Персийския залив. Според данни, изнесени по време на консултациите в Рияд в рамките на Международния енергиен форум, разходите за танкерни навла и застрахователно покритие за морски транзит на петрол и втечнен газ вече надхвърлят 35 процента от общата стойност на самия товар.

Тази безпрецедентна транспортна надбавка парализира традиционния ценообразуващ механизъм. Дори когато Саудитска Арабия увеличи своя добив със 744 000 барела дневно до равнище от 8,372 милиона барела (възстановявайки се спрямо спадовете от август), рискът от удари срещу критичната инфраструктура – включително епизодичните атаки на йеменското движение „Ансар Аллах“ – кара корабособствениците и застрахователните клубове (P&I) да изискват драконовски премии.

Саудитска Арабия: Добивът достига 8,372 млн. б/д (+744 000 б/д спрямо август)

Добивът достига 8,372 млн. б/д (+744 000 б/д спрямо август) Ирак: Ръст до близо 4,0 млн. б/д (+386 000 б/д)

Ръст до близо 4,0 млн. б/д (+386 000 б/д) ОАЕ: Увеличение до 3,9 млн. б/д (+86 000 б/д)

Увеличение до 3,9 млн. б/д (+86 000 б/д) Кувейт и Иран: Спад съответно със 140 000 б/д (до 1,8 млн.) и 99 000 б/д (до 2,0 млн.)

Спад съответно със 140 000 б/д (до 1,8 млн.) и 99 000 б/д (до 2,0 млн.) Либия: Отстъпление с 58 000 б/д до 1,3 млн. барела дневно

Резултатът от това разминаване е очевиден. Добитите количества физически съществуват на хартия, но тяхната логистика е толкова скъпа и рискова, че крайният купувач в Ротердам или Сингапур плаща цена, включваща премия за военна опасност.