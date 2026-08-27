Първият и вторият том на книгата съдържат най-важните и основни трудове на Си Дзинпин в областта на културното строителство, написани в периода от ноември 2012 г. до февруари 2026 г. Те дават систематичен отговор на важните въпроси за това каква култура на социализма с китайска специфика трябва да се поддържа и развива в новата епоха и как това да се осъществи, като формират културните идеи на Си Дзинпин. Те предоставят мощно идеологическо оръжие и научно ръководство за действие за провеждането на идеологическата и културната работа по новия път през новата епоха, за насърчаването на културния разцвет и за изграждането на културна велика сила.
Издадени са първи и втори том на „Избрани произведения на Си Дзинпин по култура“
/Поглед.инфо/ Първият и вторият том на „Избрани произведения на Си Дзинпин по култура“, редактирани от Института за история на партията и документация към ЦК на ККП, бяха издадени наскоро от Издателството за литературата и документацията и се разпространяват в цялата страна.
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