/Поглед.инфо/ На 11 и 12 юни в Пекин ще се състои Глобален форум на високо ниво за управление на човешките права, съобщи днес говорителят на Министерството на външните работи Лин Дзиен. Той посочи, че в събитието ще участват над 400 гости от близо 100 държави, както и представители на международни и регионални организации, включително ООН.

Китай се надява форумът да предостави платформа за обмен на опит и идеи по концепцията за насърчаване на човешките права чрез развитие, да спомогне за изграждането на общо разбиране и консенсус по визията, очертана в Декларацията за правото на развитие, и да подпомогне съвместното изграждане на справедлива, разумна и приобщаваща глобална система за управление на човешките права, добави той.