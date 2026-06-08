Китай и КНДР ще продължат развитието на традиционното приятелство

/Поглед.инфо/ На 8 юни китайският председател Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен присъстваха на официален прием в Пхенян, организиран от генералния секретар на Корейската трудова партия и председател на Държавния съвет на Корейската народно-демократична република Ким Чен-ун.

В приветственото си слово Си Дзинпин подчерта традиционното приятелство между Китай и КНДР. Той отбеляза, че тази година се навършват 65 години от подписването на Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между двете държави. По думите му проведените разговори с Ким Чен-ун са довели до важни договорености за укрепване на политическото доверие, задълбочаване на стратегическата координация и разширяване на практическото сътрудничество.

Си Дзинпин заяви, че Китай е готов съвместно с КНДР да продължи развитието на традиционното приятелство, да защитава общите интереси на двете страни и да допринася за мира и стабилността в региона.

Китайският лидер поздрави и КНДР за провеждането на Деветия конгрес на Корейската трудова партия, като изрази увереност, че корейският народ ще постигне нови успехи в строителството на социализма и националното развитие.

От своя страна Ким Чен-ун приветства посещението на Си Дзинпин и подчерта, че то демонстрира високото значение, което Китай отдава на двустранните отношения. Той посочи, че двамата лидери са провели задълбочен обмен на мнения по въпроси от взаимен интерес и са достигнали до важен консенсус относно бъдещото развитие на отношенията между двете страни.

Ким Чен-ун заяви още, че КНДР е готова да работи заедно с Китай за укрепване на традиционното приятелство, разширяване на сътрудничеството и насърчаване на мира, стабилността и развитието на региона.