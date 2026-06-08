Здравословният начин на живот отдавна вече е модерна тенденция в Китай

/Поглед.инфо/ През последните години все повече китайци обръщат внимание на здравето, добрата физическа форма и качеството на живот. От сутрешните упражнения в парковете до новите технологии за превенция и грижа за здравето, стремежът към по-здравословен начин на живот се превръща в устойчива обществена тенденция.

В град Чунцин например все повече хора заменят традиционната люта и мазна кухня с по-леки и балансирани ястия. Според потребителите тези храни не само помагат за поддържане на добра фигура, но и допринасят за по-добро здраве.

Нараства и интересът към традиционните китайски оздравителни практики, фитнеса и цялостните wellness услуги. Проучване на консултантската компания McKinsey от 2025 г. показва, че 94% от китайските потребители определят здравето и благополучието като важен приоритет – значително повече в сравнение с Великобритания и САЩ.

Тенденцията се отразява и на потреблението. Броят на предприятията, свързани със здравословното хранене, продължава да расте. В крак с тази тенденция много ясно може да видим, че спортните стоки се превръщат във втората най-популярна категория облекло в страната след ежедневното облекло. Същевременно здравният туризъм се развива бързо, като провинциите Хайнан и Юннан се утвърждават като предпочитани дестинации.

Разпространението на здравословния начин на живот е подкрепено и от държавни политики. След приемането на националната стратегия „Здрав Китай 2030“ акцентът постепенно се измества от лечението на заболявания към тяхната превенция и насърчаването на здравословни навици.

Китай същевременно продължава да постига значителен напредък в здравеопазването. През 2024 г. средната продължителност на живота в страната достигна 79 години – с пет години над световната средна стойност. До 2030 г. страната си поставя за цел този показател да нарасне до 80 години.

За насърчаване на по-здравословен начин на живот властите реализират редица инициативи, включително тригодишна национална кампания за контрол на теглото, разширяване на спортната инфраструктура, откриване на специализирани клиники за управление на теглото и въвеждане на по-здравословни менюта в ресторанти и столови. Експерти смятат, че с повишаването на жизнения стандарт и доходите търсенето на здравословни продукти и услуги ще продължи да нараства, превръщайки здравето и здравословния начин на живот в една от водещите потребителски тенденции в Китай.